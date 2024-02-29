Тюменцы больше не смогут посещать частные спектакли по Пушкинской карте

В программе «Пушкинская карта» изменения коснутся учреждений культуры Фото: Размик Закарян © URA.RU

В программу «Пушкинская карта» министерством культуры РФ внесен ряд изменений, которые коснулись в первую очередь учреждений культуры. Полный печень опубликован на сайте ведомства. Редакция URA.RU cоставила список новых требований к участникам программы.

Платформа «ВКонтакте»

Информационную безопасность карты теперь будут обеспечивать ресурсы команды VK. К их информационной платформе будут подключаться все остальные участники программы.

Юридические лица

К участию в программе теперь не будут допускаться индивидуальные предприниматели (ИП). Компания, предлагающая услуги, должна иметь статус юридического лица.

Новая идеология

Участники программы должны обеспечить открытость информации. Также обязательным условием для учреждений станет проведение в рамках программы мероприятий, соответствующих идеологии воспитания культурных ценностей страны.

Только культурные события

Участникам программы запрещается продавать услуги по Пушкинской карте, которые не связаны с культурной жизнью региона. То есть дополнительных услуг навязать не удастся.

Отзывы

Сайты-агрегаторы по продаже билетов теперь обязаны дать возможность оставить комментарии пользователям. Приобретая билет по Пушкинской карте, зритель будет иметь право рассказать свое мнение.