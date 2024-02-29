В центре Тюмени продают здание бывшей фабрики

Стоимость здания составляет 439 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени за 439 миллионов рублей продают здание бывшей обувной фабрики «Восход». Объявление о продаже здания появилось на сервисе «Авито». Объект расположен в историческом центре города.

«Здание площадью 5836 квадратных метра в историческом центре Тюмени. Здание продается с арендаторами. Помещения используются под офисы, общепит, магазины, рестораны. Земельный участок площадью 4238 квадратных метра. Цена — 439 миллионов рублей», — сообщается в объявлении.

Отмечается, что во дворе здания есть парковка. Продавец предлагает приобрести объект с арендаторами или под собственный проект. Рядом есть университет, церковь, поликлиника и сквер.

Ранее URA.RU писало, что в исторической части Тюмени на продажу выставлен деревянный особняк. Дом принадлежал купцу Михаилу Ядрышникову и имеет статус памятника архитектуры. Цена объекта — 15 миллионов рублей.