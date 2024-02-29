В центре Тюмени продают здание бывшей фабрики

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Стоимость здания составляет 439 миллионов рублей Фото:

В Тюмени за 439 миллионов рублей продают здание бывшей обувной фабрики «Восход». Объявление о продаже здания появилось на сервисе «Авито». Объект расположен в историческом центре города.

«Здание площадью 5836 квадратных метра в историческом центре Тюмени. Здание продается с арендаторами. Помещения используются под офисы, общепит, магазины, рестораны. Земельный участок площадью 4238 квадратных метра. Цена — 439 миллионов рублей», — сообщается в объявлении.

Отмечается, что во дворе здания есть парковка. Продавец предлагает приобрести объект с арендаторами или под собственный проект. Рядом есть университет, церковь, поликлиника и сквер.

Ранее URA.RU писало, что в исторической части Тюмени на продажу выставлен деревянный особняк. Дом принадлежал купцу Михаилу Ядрышникову и имеет статус памятника архитектуры. Цена объекта — 15 миллионов рублей.

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В Тюмени за 439 миллионов рублей продают здание бывшей обувной фабрики «Восход». Объявление о продаже здания появилось на сервисе «Авито». Объект расположен в историческом центре города. «Здание площадью 5836 квадратных метра в историческом центре Тюмени. Здание продается с арендаторами. Помещения используются под офисы, общепит, магазины, рестораны. Земельный участок площадью 4238 квадратных метра. Цена — 439 миллионов рублей», — сообщается в объявлении. Отмечается, что во дворе здания есть парковка. Продавец предлагает приобрести объект с арендаторами или под собственный проект. Рядом есть университет, церковь, поликлиника и сквер. Ранее URA.RU писало, что в исторической части Тюмени на продажу выставлен деревянный особняк. Дом принадлежал купцу Михаилу Ядрышникову и имеет статус памятника архитектуры. Цена объекта — 15 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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