29 февраля 2024

Курганские VIP поздравили фабрику со столетием. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Швейной фирме 100 лет. Курган
Курганская швейная фирма отметила 100 лет Фото:

Чиновники и бизнесмены пришли на юбилей Курганской швейной фирмы, чтобы поздравить руководство и сотрудников. В 2024 год фабрика отметила 100 лет со дня основания. О том, кто присутствовал на мероприятия и как оно проходило, передает корреспондент URA.RU.

«Вам удалось сохранить то производство, которое было изначально запланировано 100 лет. Вы переживали сложные периоды, но самое главное, что сейчас мы наблюдаем ваш подъем. Во многом, он определен присутствующими здесь людьми, теми, кто находится на выходном, и коллективом ветеранов», — с такой речью выступил председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов.

С юбилеем фабрику пришли поздравить директор департамента экономического развития Владимир Ковалев, депутат городской думы и руководитель фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина. На мероприятии также присутствовали управляющий региональным отделением Сбербанка Станислав Зольников и бывший кандидат в губернаторы Курганской области Анатолий Колташев (известный политик, депутат и отец миллиардера Олега Колташева).

Швейной фирме 100 лет. Курган
Курганские чиновники и бизнесмены пришли на юбилей фабрики
Фото:
Швейной фирме 100 лет. Курган
Курганцы работают во время своего праздника
Фото:
Швейной фирме 100 лет. Курган
Коллектив Курганской швейной фабрики празднует юбилей организации
Фото:

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Чиновники и бизнесмены пришли на юбилей Курганской швейной фирмы, чтобы поздравить руководство и сотрудников. В 2024 год фабрика отметила 100 лет со дня основания. О том, кто присутствовал на мероприятия и как оно проходило, передает корреспондент URA.RU. «Вам удалось сохранить то производство, которое было изначально запланировано 100 лет. Вы переживали сложные периоды, но самое главное, что сейчас мы наблюдаем ваш подъем. Во многом, он определен присутствующими здесь людьми, теми, кто находится на выходном, и коллективом ветеранов», — с такой речью выступил председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. С юбилеем фабрику пришли поздравить директор департамента экономического развития Владимир Ковалев, депутат городской думы и руководитель фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина. На мероприятии также присутствовали управляющий региональным отделением Сбербанка Станислав Зольников и бывший кандидат в губернаторы Курганской области Анатолий Колташев (известный политик, депутат и отец миллиардера Олега Колташева).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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