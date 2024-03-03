В Тюмени на улице Профсоюзной ночью заметили лису. Очевидцы в соцсети поделились фото лесного зверя, а подписчики в комментариях обеспокоены, что животное может стать разносчиком бешенства.
«В центре Тюмени заметили лисичку. Она бегала ночью вдоль дороги по улице Профсоюзной», — опубликовали запись с лесным обитателем на улицах города в telegram-канале «ЧП Тюмень».
Один из подписчиков напомнил, что лиса — опасное животное: «Опасная и дела нет никому». А пользователь с ником Жанна, добавила, что эти лесные звери заразны и переносят бешенство.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госохотдепартамент Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию из соцсети. На момент публикации новости ответ не получен.
В селе Исетское и деревне Свистуха Тюменской области в феврале 2024 года жители обнаружены трупы лисиц. Животные были больны бешенством. Областное управление ветеринарии предложило ввести на территориях карантин.
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