03 марта 2024
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01 марта 2024

Жители Тюмени обеспокоены появлением в городе лис. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мосты в селе Менщиково. Курган, лиса
В Тюмени на улицах города заметили лису Фото:

В Тюмени на улице Профсоюзной ночью заметили лису. Очевидцы в соцсети поделились фото лесного зверя, а подписчики в комментариях обеспокоены, что животное может стать разносчиком бешенства.

«В центре Тюмени заметили лисичку. Она бегала ночью вдоль дороги по улице Профсоюзной», — опубликовали запись с лесным обитателем на улицах города в telegram-канале «ЧП Тюмень».

Один из подписчиков напомнил, что лиса — опасное животное: «Опасная и дела нет никому». А пользователь с ником Жанна, добавила, что эти лесные звери заразны и переносят бешенство.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госохотдепартамент Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию из соцсети. На момент публикации новости ответ не получен.

В селе Исетское и деревне Свистуха Тюменской области в феврале 2024 года жители обнаружены трупы лисиц. Животные были больны бешенством. Областное управление ветеринарии предложило ввести на территориях карантин.

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В Тюмени на улице Профсоюзной ночью заметили лису. Очевидцы в соцсети поделились фото лесного зверя, а подписчики в комментариях обеспокоены, что животное может стать разносчиком бешенства. «В центре Тюмени заметили лисичку. Она бегала ночью вдоль дороги по улице Профсоюзной», — опубликовали запись с лесным обитателем на улицах города в telegram-канале «ЧП Тюмень». Один из подписчиков напомнил, что лиса — опасное животное: «Опасная и дела нет никому». А пользователь с ником Жанна, добавила, что эти лесные звери заразны и переносят бешенство. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госохотдепартамент Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию из соцсети. На момент публикации новости ответ не получен. В селе Исетское и деревне Свистуха Тюменской области в феврале 2024 года жители обнаружены трупы лисиц. Животные были больны бешенством. Областное управление ветеринарии предложило ввести на территориях карантин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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