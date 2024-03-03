В реабилитационные отделы больниц ЯНАО установили новое лечебное оборудование

В отделения медицинской реабилитации больниц Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя (ЯНАО) завезли лазерное оборудование для физиотерапии, аппараты для магнитотерапии и электротерапии. Новая медтехника была приобретена по решению главы региона Дмитрия Артюхова. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Лазеры для физиотерапии, аппараты низкочастотной электротерапии и системы глубокой электромагнитной стимуляции тканей установлены в отделениях медицинской реабилитации Салехардской, Ноябрьской и Новоуренгойской больниц. Физиотерапевтическое оборудование используется для реабилитации амбулаторных пациентов после травм, операций, с заболеваниями нервной системы, а также участников СВО. Оно было закуплено по решению губернатора региона Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о появлении нового медицинского аппарата в больнице Нового Уренгоя (ЯНАО). В городской поликлинике установили оборудование для обследования коленного сустава.
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