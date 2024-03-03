В реабилитационные отделы больниц ЯНАО установили новое лечебное оборудование

В больницах Ямала появились новые реабилитационные медицинские аппараты

04 марта 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Ямальским больницам предоставили новое оборудование для реабилитации пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отделения медицинской реабилитации больниц Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя (ЯНАО) завезли лазерное оборудование для физиотерапии, аппараты для магнитотерапии и электротерапии. Новая медтехника была приобретена по решению главы региона Дмитрия Артюхова. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Лазеры для физиотерапии, аппараты низкочастотной электротерапии и системы глубокой электромагнитной стимуляции тканей установлены в отделениях медицинской реабилитации Салехардской, Ноябрьской и Новоуренгойской больниц. Физиотерапевтическое оборудование используется для реабилитации амбулаторных пациентов после травм, операций, с заболеваниями нервной системы, а также участников СВО. Оно было закуплено по решению губернатора региона Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о появлении нового медицинского аппарата в больнице Нового Уренгоя (ЯНАО). В городской поликлинике установили оборудование для обследования коленного сустава.

В отделения медицинской реабилитации больниц Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя (ЯНАО) завезли лазерное оборудование для физиотерапии, аппараты для магнитотерапии и электротерапии. Новая медтехника была приобретена по решению главы региона Дмитрия Артюхова. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Лазеры для физиотерапии, аппараты низкочастотной электротерапии и системы глубокой электромагнитной стимуляции тканей установлены в отделениях медицинской реабилитации Салехардской, Ноябрьской и Новоуренгойской больниц. Физиотерапевтическое оборудование используется для реабилитации амбулаторных пациентов после травм, операций, с заболеваниями нервной системы, а также участников СВО. Оно было закуплено по решению губернатора региона Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о появлении нового медицинского аппарата в больнице Нового Уренгоя (ЯНАО). В городской поликлинике установили оборудование для обследования коленного сустава.