До родины курганского губернатора Шумкова перестали ездить автобусы

Последний автобусный маршрут до Шастово власти отменили 29 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области отменили единственный маршрут до села Шастово, где родился губернатор Вадим Шумков. Информация об отмене маршрута № 574 размещена на сайте областного депэкономразвития.

«Об отмене межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. № 574 „с. Ошурково — Курганский автовокзал“, регистрационный номер — 104», — указано в документе, размещенном на сайте. Автобусы этого маршрута, в том числе, останавливались в селе Шастово. Всего было отменено 18 межмуниципальных маршрутов.

Из-за отмены рейсов без автобусов остались жители шести сел и деревень. Временно не ходят автобусы еще в 13 населенных пунктов. По данным представителей группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт», за последние пять лет в регионе было отменено 94 межмуниципальных маршрута, и появилось четыре новых.

Осложняет ситуацию то, что в депэкономразвития с декабря 2023 года пустует должность замдиректора — начальника управления промышленности и транспорта. Занимавший ее Алексей Черепанов проработал год. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа.

Перевозчики периодически отказываются от работы на межмуниципальных маршрутах, ссылаясь на нерентабельность. Некоторые маршруты, на которые долгое время не получается найти перевозчика, власти отменяют. Так, в ноябре в регионе были отменены два маршрута. При этом власти закупили 23 новых автобуса для межмуниципальных перевозок.