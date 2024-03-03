03 марта 2024
02 марта 2024

В Тюмени стали покупать в два раза больше китайских машин

Спрос на новые китайские авто в Тюмени вырос на 181%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
Доля новых китайских авто в общей структуре спроса достигла 25% Фото:

Спрос на новые китайские автомобили вырос в Тюмени за год почти в два раза. При этом доля «китайцев» составила четверть в структуре спроса в регионе, сообщает в рассылке сервис «Авито Авто».

«Спрос на модели китайских производителей за год вырос на 181%, а доля спроса на китайские авто достигла отметки в 25%. Самым востребованным брендом из Поднебесной на рынке новых автомобилей по итогам января 2023-января 2024 года в Тюменской области стал Chery», — говорится в сообщении.

В топ-5 самых популярных китайских авто в Тюмени попали также Changan, JAC, Geely и OMODA. Пятерка лидеров занимает 80% рынка новых авто из КНР в регионе. А самой востребованной моделью стал Tiggo 7 Pro Max от производителя Cherry.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спрос на новые китайские автомобили вырос в Тюмени за год почти в два раза. При этом доля «китайцев» составила четверть в структуре спроса в регионе, сообщает в рассылке сервис «Авито Авто». «Спрос на модели китайских производителей за год вырос на 181%, а доля спроса на китайские авто достигла отметки в 25%. Самым востребованным брендом из Поднебесной на рынке новых автомобилей по итогам января 2023-января 2024 года в Тюменской области стал Chery», — говорится в сообщении. В топ-5 самых популярных китайских авто в Тюмени попали также Changan, JAC, Geely и OMODA. Пятерка лидеров занимает 80% рынка новых авто из КНР в регионе. А самой востребованной моделью стал Tiggo 7 Pro Max от производителя Cherry.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...