В Тюмени стали покупать в два раза больше китайских машин

Спрос на новые китайские авто в Тюмени вырос на 181%

04 марта 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Доля новых китайских авто в общей структуре спроса достигла 25% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спрос на новые китайские автомобили вырос в Тюмени за год почти в два раза. При этом доля «китайцев» составила четверть в структуре спроса в регионе, сообщает в рассылке сервис «Авито Авто». «Спрос на модели китайских производителей за год вырос на 181%, а доля спроса на китайские авто достигла отметки в 25%. Самым востребованным брендом из Поднебесной на рынке новых автомобилей по итогам января 2023-января 2024 года в Тюменской области стал Chery», — говорится в сообщении. В топ-5 самых популярных китайских авто в Тюмени попали также Changan, JAC, Geely и OMODA. Пятерка лидеров занимает 80% рынка новых авто из КНР в регионе. А самой востребованной моделью стал Tiggo 7 Pro Max от производителя Cherry.

Спрос на новые китайские автомобили вырос в Тюмени за год почти в два раза. При этом доля «китайцев» составила четверть в структуре спроса в регионе, сообщает в рассылке сервис «Авито Авто». «Спрос на модели китайских производителей за год вырос на 181%, а доля спроса на китайские авто достигла отметки в 25%. Самым востребованным брендом из Поднебесной на рынке новых автомобилей по итогам января 2023-января 2024 года в Тюменской области стал Chery», — говорится в сообщении. В топ-5 самых популярных китайских авто в Тюмени попали также Changan, JAC, Geely и OMODA. Пятерка лидеров занимает 80% рынка новых авто из КНР в регионе. А самой востребованной моделью стал Tiggo 7 Pro Max от производителя Cherry.