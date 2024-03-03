В тюменских колониях отлавливают зэков, которые пользуются мобильными телефонами

Использование мобильников грозит заключенным тюменских ИК ужесточением наказания

04 марта 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Заключенным тюменских колоний запрещено пользоваться мобильной связью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Использование и хранение мобильных телефонов грозит ужесточением условий отбывания наказания заключенным тюменских колоний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. По данным источников агентства, в ИК регулярно проводятся рейды по выявлению нарушителей, которые незаконно пользуются мобильной связью. «Согласно ст. 116 уголовно — исполнительного кодекса РФ хранение или передача запрещенных предметов относится к злостным нарушениям установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Осужденный, отбывающий наказание в обычных условиях, признанный злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, переводится в строгие условия отбывания наказания», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. Там добавили, что мобильные телефоны включены в перечень запрещенных предметов. По данным источников агентства, заключенных местных колоний регулярно проверяют на наличие средств сотовой связи. «Это и стандартные проверки, и внеплановые. Сотрудниками УФСИН работа по выявлению нарушителей ведется в постоянном режиме», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Использование и хранение мобильных телефонов грозит ужесточением условий отбывания наказания заключенным тюменских колоний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. По данным источников агентства, в ИК регулярно проводятся рейды по выявлению нарушителей, которые незаконно пользуются мобильной связью. «Согласно ст. 116 уголовно — исполнительного кодекса РФ хранение или передача запрещенных предметов относится к злостным нарушениям установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Осужденный, отбывающий наказание в обычных условиях, признанный злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, переводится в строгие условия отбывания наказания», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. Там добавили, что мобильные телефоны включены в перечень запрещенных предметов. По данным источников агентства, заключенных местных колоний регулярно проверяют на наличие средств сотовой связи. «Это и стандартные проверки, и внеплановые. Сотрудниками УФСИН работа по выявлению нарушителей ведется в постоянном режиме», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.