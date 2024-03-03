03 марта 2024

В тюменских колониях отлавливают зэков, которые пользуются мобильными телефонами

Использование мобильников грозит заключенным тюменских ИК ужесточением наказания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по московскому делу Ройзмана. Екатеринбург, связь, юридическая консультация, суд, адвокат, клетка, телефон в руках, звонок по телефону, заключение под стражу, юридическая помощь, телефон в тюрьме
Заключенным тюменских колоний запрещено пользоваться мобильной связью Фото:

Использование и хранение мобильных телефонов грозит ужесточением условий отбывания наказания заключенным тюменских колоний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. По данным источников агентства, в ИК регулярно проводятся рейды по выявлению нарушителей, которые незаконно пользуются мобильной связью.

«Согласно ст. 116 уголовно — исполнительного кодекса РФ хранение или передача запрещенных предметов относится к злостным нарушениям установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Осужденный, отбывающий наказание в обычных условиях, признанный злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, переводится в строгие условия отбывания наказания», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.

Там добавили, что мобильные телефоны включены в перечень запрещенных предметов. По данным источников агентства, заключенных местных колоний регулярно проверяют на наличие средств сотовой связи. «Это и стандартные проверки, и внеплановые. Сотрудниками УФСИН работа по выявлению нарушителей ведется в постоянном режиме», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Использование и хранение мобильных телефонов грозит ужесточением условий отбывания наказания заключенным тюменских колоний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. По данным источников агентства, в ИК регулярно проводятся рейды по выявлению нарушителей, которые незаконно пользуются мобильной связью. «Согласно ст. 116 уголовно — исполнительного кодекса РФ хранение или передача запрещенных предметов относится к злостным нарушениям установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Осужденный, отбывающий наказание в обычных условиях, признанный злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, переводится в строгие условия отбывания наказания», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. Там добавили, что мобильные телефоны включены в перечень запрещенных предметов. По данным источников агентства, заключенных местных колоний регулярно проверяют на наличие средств сотовой связи. «Это и стандартные проверки, и внеплановые. Сотрудниками УФСИН работа по выявлению нарушителей ведется в постоянном режиме», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...