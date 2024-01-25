25 января 2024

В Кургане построят жилой комплекс с трехэтажным бесплатным паркингом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, паркинг, автомобиль, парковка, подземная, машиноместо
Курганцам построят трехэтажный паркинг Фото:

В Кургане недалеко от Центрального стадиона на территории нового жилого комплекса построят трехэтажный бесплатный паркинг. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель и владелец компании «Атлант» Евгений Сергеев.

«После окончания каменной кладки жилого комплекса приступим к строительству трехэтажного бесплатного паркинга. Над ним расположится детская площадка, к которой будет сделан переход прямо из дома», — рассказал Сергеев. Сам 17-этажный дом по улице Куйбышева планируют достроить к концу 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана разрешила компании «Кристалл» построить многоэтажку с подземной автостоянкой. На строительство дома в центре города и еще нескольких жилых комплексов в Заозерном районе Сбербанк выделял один млрд рублей. Также сообщалось, что в пятом микрорайоне Заозерного землю, предназначенную под паркинг отдали под жилую застройку.

В Кургане появится трехэтажный бесплатный паркинг
В Кургане появится трехэтажный бесплатный паркинг
Фото:

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В Кургане недалеко от Центрального стадиона на территории нового жилого комплекса построят трехэтажный бесплатный паркинг. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель и владелец компании «Атлант» Евгений Сергеев. «После окончания каменной кладки жилого комплекса приступим к строительству трехэтажного бесплатного паркинга. Над ним расположится детская площадка, к которой будет сделан переход прямо из дома», — рассказал Сергеев. Сам 17-этажный дом по улице Куйбышева планируют достроить к концу 2024 года. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана разрешила компании «Кристалл» построить многоэтажку с подземной автостоянкой. На строительство дома в центре города и еще нескольких жилых комплексов в Заозерном районе Сбербанк выделял один млрд рублей. Также сообщалось, что в пятом микрорайоне Заозерного землю, предназначенную под паркинг отдали под жилую застройку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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