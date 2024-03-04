04 марта 2024

В Тюменской области капитально отремонтируют концертные залы

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление дуэта фигуристок "Неизвестные" среди спущенных к полу люстр на новом паркете концертного зала Свердловской филармонии. Екатеринбург, люстра, концертный зал филармонии
Дизайн-проект Дома культуры в селе Булашово победил на международном конкурсе Фото:

В Тобольском районе (Тюменская область) пройдет капитальный ремонт в домах культуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Два дома культуры отремонтируют в Тобольском районе. Это учреждения культуры в деревне Загваздиной и селе Булашово. Строители уже начали работы: приступили к демонтажу конструкций. Капитальный ремонт зданий идет по нацпроекту „Культура“ и благодаря поддержке правительства региона», — сообщили URA.RU в правительстве региона.

Дизайн-проект Дома культуры в селе Булашово победил среди 600 работ на международном конкурсе в Калининграде. Реконструкцию планируют закончить к концу 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске восстановят Крестовоздвиженскую церковь.

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В Тобольском районе (Тюменская область) пройдет капитальный ремонт в домах культуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Два дома культуры отремонтируют в Тобольском районе. Это учреждения культуры в деревне Загваздиной и селе Булашово. Строители уже начали работы: приступили к демонтажу конструкций. Капитальный ремонт зданий идет по нацпроекту „Культура“ и благодаря поддержке правительства региона», — сообщили URA.RU в правительстве региона. Дизайн-проект Дома культуры в селе Булашово победил среди 600 работ на международном конкурсе в Калининграде. Реконструкцию планируют закончить к концу 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске восстановят Крестовоздвиженскую церковь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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