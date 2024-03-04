В Тюменской области капитально отремонтируют концертные залы

В Тобольском районе (Тюменская область) пройдет капитальный ремонт в домах культуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Два дома культуры отремонтируют в Тобольском районе. Это учреждения культуры в деревне Загваздиной и селе Булашово. Строители уже начали работы: приступили к демонтажу конструкций. Капитальный ремонт зданий идет по нацпроекту „Культура“ и благодаря поддержке правительства региона», — сообщили URA.RU в правительстве региона.
Дизайн-проект Дома культуры в селе Булашово победил среди 600 работ на международном конкурсе в Калининграде. Реконструкцию планируют закончить к концу 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске восстановят Крестовоздвиженскую церковь.
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