Минкультуры РФ поможет восстановить церковь в Тобольске

02 марта 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Начальная цена на закупку проектной документации для церкви в Тобольске составляет почти 27 млн Фото: Илья Московец © URA.RU Министерство культуры России поддержало тюменскую инициативу о реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске. Уже объявлена закупка на разработку проектной документации, сообщили в информационном центре Тюменской области. «Тюменская инициатива о реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске получила поддержку Министерства культуры Российской Федерации. Закупка на разработку проектной документации для реставрации старинного храма объявлена», — написано в telegram-канале ведомства. Начальная цена закупки составляет почти 27 миллионов. Более 172 миллионов рублей было выделено из бюджета Тюменской области на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в 2023 году. Работы проводились в пяти церквях Тюмени и Тобольска. Крестовоздвиженская церковь в Тобольске Фото: telegram-канале информационного центра Тюменской области, https://t.me/operativnyishtabtyumen/20310

Министерство культуры России поддержало тюменскую инициативу о реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске. Уже объявлена закупка на разработку проектной документации, сообщили в информационном центре Тюменской области. «Тюменская инициатива о реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске получила поддержку Министерства культуры Российской Федерации. Закупка на разработку проектной документации для реставрации старинного храма объявлена», — написано в telegram-канале ведомства. Начальная цена закупки составляет почти 27 миллионов. Более 172 миллионов рублей было выделено из бюджета Тюменской области на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в 2023 году. Работы проводились в пяти церквях Тюмени и Тобольска.