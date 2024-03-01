01 марта 2024

Минкультуры РФ поможет восстановить церковь в Тобольске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, храм, церковь, сысерть, религия, православие, Церковь Симеона и Анны
Начальная цена на закупку проектной документации для церкви в Тобольске составляет почти 27 млн Фото:

Министерство культуры России поддержало тюменскую инициативу о реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске. Уже объявлена закупка на разработку проектной документации, сообщили в информационном центре Тюменской области.

«Тюменская инициатива о реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске получила поддержку Министерства культуры Российской Федерации. Закупка на разработку проектной документации для реставрации старинного храма объявлена», — написано в telegram-канале ведомства. Начальная цена закупки составляет почти 27 миллионов.

Более 172 миллионов рублей было выделено из бюджета Тюменской области на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в 2023 году. Работы проводились в пяти церквях Тюмени и Тобольска.

Крестовоздвиженская церковь в Тобольске
Крестовоздвиженская церковь в Тобольске
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство культуры России поддержало тюменскую инициативу о реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске. Уже объявлена закупка на разработку проектной документации, сообщили в информационном центре Тюменской области. «Тюменская инициатива о реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске получила поддержку Министерства культуры Российской Федерации. Закупка на разработку проектной документации для реставрации старинного храма объявлена», — написано в telegram-канале ведомства. Начальная цена закупки составляет почти 27 миллионов. Более 172 миллионов рублей было выделено из бюджета Тюменской области на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в 2023 году. Работы проводились в пяти церквях Тюмени и Тобольска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...