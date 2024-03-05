Жители ЯНАО получат от Росгвардии более 1,3 млн рублей за сдачу оружия

Из незаконного оборота изъято 60 единиц оружия. Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямальцы, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, которое хранилось у них без разрешительных документов, получат в целом более 1,3 млн рублей. В феврале этого года сдано 100 единиц огнестрела и более 800 патронов различного калибра, сообщают в окружном управлении нацгвардии РФ. Из незаконного оборота изъято 60 единиц оружия.

«В результате проведенных мероприятий из гражданского оборота за нарушения изъято 60 единиц оружия и 484 патрона. В связи с отказом от владения гражданами добровольно сдано 100 единиц оружия и более 800 шт. патронов различного калибра. Общая сумма полагающихся гражданам вознаграждений составляет более 1,3 миллиона рублей», — сообщается на сайте Росгвардии.

В феврале этого года росгвардейцы провели более 800 плановых проверок, выявили 18 нарушений правил оборота оружия. По итогам рейдов составили 18 протоколов об административном правонарушении.

Ранее URA.RU сообщало, что в среднем на каждого владельца зарегистрированного огнестрельного оружия на Ямале приходится две единицы. Основные нарушения оружейного законодательства в округе в 2023 году касались сроков перерегистрации огнестрельных единиц и правил их хранения.