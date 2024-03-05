05 марта 2024

В Тюмени резко похолодает

В Тюмени 8 марта ожидается -21 градус
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге, мороз, холод, холодная погода
В Международный женский день тюменцев ждет похолодание до -21 градуса Фото:

В Тюмени ночью 8 марта похолодает до -21 градуса. Такие данные URA.RU предоставили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Температура ночью 8 марта — от -16 до -21. Существенных осадков не ожидается», — рассказали URA.RU в тюменском ЦГМС.

Днем в праздничный день синоптики обещают от -5 до -10. При этом уже 9 марта мороз ослабеет: днем будет от -4 до -9, ночью — от -11 до -16.

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В Тюмени ночью 8 марта похолодает до -21 градуса. Такие данные URA.RU предоставили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Температура ночью 8 марта — от -16 до -21. Существенных осадков не ожидается», — рассказали URA.RU в тюменском ЦГМС. Днем в праздничный день синоптики обещают от -5 до -10. При этом уже 9 марта мороз ослабеет: днем будет от -4 до -9, ночью — от -11 до -16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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