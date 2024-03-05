В Тюмени резко похолодает

В Тюмени 8 марта ожидается -21 градус

06 марта 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

В Международный женский день тюменцев ждет похолодание до -21 градуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени ночью 8 марта похолодает до -21 градуса. Такие данные URA.RU предоставили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Температура ночью 8 марта — от -16 до -21. Существенных осадков не ожидается», — рассказали URA.RU в тюменском ЦГМС. Днем в праздничный день синоптики обещают от -5 до -10. При этом уже 9 марта мороз ослабеет: днем будет от -4 до -9, ночью — от -11 до -16.

В Тюмени ночью 8 марта похолодает до -21 градуса. Такие данные URA.RU предоставили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Температура ночью 8 марта — от -16 до -21. Существенных осадков не ожидается», — рассказали URA.RU в тюменском ЦГМС. Днем в праздничный день синоптики обещают от -5 до -10. При этом уже 9 марта мороз ослабеет: днем будет от -4 до -9, ночью — от -11 до -16.