05 марта 2024

В курганском селе пьяная мать с маленькой дочерью сбежала от полиции через окно

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, решетка, скамья подсудимых, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, клетка, конвой
Курганским полицейским пришлось задержать мать двухлетней девочки Фото:

Жительница села Пичугино Варгашинского округа (Курганская область) предстанет перед судом за оскорбление и удар полицейского. Нетрезвая женщина пыталась препятствовать временному изъятию ребенка из семьи — сначала она сбежала с двухлетней дочерью в окно, а при задержании несколько раз ударила сотрудника полиции. Об этом информирует СУ СК России по Курганской области.

«В отношении 31-летней жительницы с. Пичугино Варгашинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ, ч.1 ст. 318 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщает сайт ведомства. Нетрезвая женщина, не желая отдавать ребенка, пыталась сбежать от полиции в окно, а затем оказала сопротивление.

Инцидент произошел в последний день февраля. Инспектор по делам несовершеннолетних получили сигнал о пьянке в доме с маленьким ребенком. Когда сотрудники полиции появились по адресу, то пытались забрать девочку 2021 года рождения до момента протрезвления матери. Уже стоявшая на профилактическом учете женщина схватила девочку, вылезла с ней в окно и пыталась сбежать. Когда сотрудники ее задержали, она оскорбляла и наносила удары полицейским.

В отношении женщины составили административный акт о несоответствующем исполнении родительских обязанностей и доставили в полицию. «В ближайшее время следователем ей будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деяний», — сообщили в СУ СК.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор матери четверых детей. Женщину отправили в колонию за систематические побои сына.

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Жительница села Пичугино Варгашинского округа (Курганская область) предстанет перед судом за оскорбление и удар полицейского. Нетрезвая женщина пыталась препятствовать временному изъятию ребенка из семьи — сначала она сбежала с двухлетней дочерью в окно, а при задержании несколько раз ударила сотрудника полиции. Об этом информирует СУ СК России по Курганской области. «В отношении 31-летней жительницы с. Пичугино Варгашинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ, ч.1 ст. 318 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщает сайт ведомства. Нетрезвая женщина, не желая отдавать ребенка, пыталась сбежать от полиции в окно, а затем оказала сопротивление. Инцидент произошел в последний день февраля. Инспектор по делам несовершеннолетних получили сигнал о пьянке в доме с маленьким ребенком. Когда сотрудники полиции появились по адресу, то пытались забрать девочку 2021 года рождения до момента протрезвления матери. Уже стоявшая на профилактическом учете женщина схватила девочку, вылезла с ней в окно и пыталась сбежать. Когда сотрудники ее задержали, она оскорбляла и наносила удары полицейским. В отношении женщины составили административный акт о несоответствующем исполнении родительских обязанностей и доставили в полицию. «В ближайшее время следователем ей будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деяний», — сообщили в СУ СК. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор матери четверых детей. Женщину отправили в колонию за систематические побои сына.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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