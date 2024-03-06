Тюменский бизнес ищет деньги «на стороне»

Предприниматели Тюмени начали поиск частных инвесторов

Инвесторов в Тюмени ищет больше 30 микрокомпаний и средних фирм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские бизнесмены начали активный поиск инвесторов, готовых поддержать их дело. За месяц объявления о поиске спонсоров разместили 30 микрокомпаний и средних бизнесов, сообщает платформа «Авито».

«Ищу совладельца в действующий IT-бизнес. Необходимые инвестиции — от 465 тысяч рублей. Благодаря патенту, компания является монополистом в своей нише», — сообщает автор одного из объявлений, не уточняя направление бизнеса.

По данным «АВИТО», из 30 компаний, которые нуждаются в инвесторах, 26 работают в сфере сельского хозяйства. Как пояснил URA.RU хозяин одной из ферм, поиск инвестора для него является последней попыткой сохранить хозяйство, а не продавать его, как поступают другие аграрии. «Не хочется пускать „с молотка“ дело, которым занимался последние 10 лет, поэтому сейчас готов сделать все, чтобы не закрывать коровники», — поделился фермер с URA.RU на правах анонимности.

Как пояснили агентству в региональном департаменте агропромышленного комплекса, они не контролируют бизнес-процессы тюменских фермеров. В том числе, мимо них проходят продажи ферм либо поиск инвесторов. «Также, как и за владельцами любого бизнеса, у аграриев сохраняется право самостоятельно выбирать, какое направление им развивать, закрывать или передавать свое дело новому собственнику», — сообщили в департаменте в ответ на запрос URA.RU.

Также в ведомстве пояснили, что количество региональных субсидий и объемы господдержки сельского хозяйства охватывают все направления этой сферы бизнеса. «На 2024 год государственная поддержка сельскохозяйственного производства Тюменской области запланирована в объеме порядка четырех млрд. рублей», — добавили чиновники, отвечая на вопросы агентства.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени на продажу стали массово выходить личные и крестьянско-фермерские хозяйства. Единовременно в продаже появилось больше 15 ферм.