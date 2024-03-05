В Тюмени построят новый SPA-комплекс

В Тюмени готовятся к строительству SPA-комплекса с банями и бассейнами, который расположится на улице народной, вблизи ТЦ «Лента». Об этом сообщают журналисты. Возведение начнется в июне.
«В Тюмени в июне начнется строительство SPA-комплекса с банями и бассейнами. Он расположится на улице Народной, рядом с ТЦ „Лента“. Проект реализует ООО „Аврора“», — сообщает «РБК Тюмень».
В новом комплексе запланировано размещение парных, хаммамов, купели и бассейнов (в том числе — уличный с подогревом). Также откроется зона отдыха и кафе. Строительство должно занять не более 4,5 лет, однако закончить возведение комплекса планируют как можно раньше.
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