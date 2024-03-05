05 марта 2024

В Тюмени построят новый SPA-комплекс

В Тюмени на улице Народной построят SPA-комплекс с бассейнами и банями
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, ковш, банный веник, банный ковшик, черпак
Тюменцев ждут хаммам, бани и парильни Фото:

В Тюмени готовятся к строительству SPA-комплекса с банями и бассейнами, который расположится на улице народной, вблизи ТЦ «Лента». Об этом сообщают журналисты. Возведение начнется в июне.

«В Тюмени в июне начнется строительство SPA-комплекса с банями и бассейнами. Он расположится на улице Народной, рядом с ТЦ „Лента“. Проект реализует ООО „Аврора“», — сообщает «РБК Тюмень».

В новом комплексе запланировано размещение парных, хаммамов, купели и бассейнов (в том числе — уличный с подогревом). Также откроется зона отдыха и кафе. Строительство должно занять не более 4,5 лет, однако закончить возведение комплекса планируют как можно раньше.

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В Тюмени готовятся к строительству SPA-комплекса с банями и бассейнами, который расположится на улице народной, вблизи ТЦ «Лента». Об этом сообщают журналисты. Возведение начнется в июне. «В Тюмени в июне начнется строительство SPA-комплекса с банями и бассейнами. Он расположится на улице Народной, рядом с ТЦ „Лента“. Проект реализует ООО „Аврора“», — сообщает «РБК Тюмень». В новом комплексе запланировано размещение парных, хаммамов, купели и бассейнов (в том числе — уличный с подогревом). Также откроется зона отдыха и кафе. Строительство должно занять не более 4,5 лет, однако закончить возведение комплекса планируют как можно раньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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