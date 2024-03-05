05 марта 2024

Фельдшер из ЯНАО погиб под Авдеевкой, спасая товарищей. Фото

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Под Авдеевкой при выполнении воинского долга погиб фельдшер из Салехарда Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Фельдшер из Салехарда (ЯНАО) Денис Падиков погиб под Авдеевкой, спасая из-под артиллерийского обстрела раненых товарищей. О гибели военнослужащего сообщил активист и ветеран СВО Алексей Шевцов, информацию о смерти героя подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации окружной столицы 6 марта.

«Под Авдеевкой 21 февраля погиб фельдшер — командир отделения сбора и эвакуации раненых Денис Падиков. Под артобстрелом он заменил раненого командира взвода», — написал Алексей Шевцов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Денис окончил Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде. За мужество и героизм при эвакуации раненых он был награжден медалью «За Отвагу».

Фельдшер Денис Падиков погиб под Авдеевкой 21 февраля
Фельдшер Денис Падиков погиб под Авдеевкой 21 февраля
Фото:

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Фельдшер из Салехарда (ЯНАО) Денис Падиков погиб под Авдеевкой, спасая из-под артиллерийского обстрела раненых товарищей. О гибели военнослужащего сообщил активист и ветеран СВО Алексей Шевцов, информацию о смерти героя подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации окружной столицы 6 марта. «Под Авдеевкой 21 февраля погиб фельдшер — командир отделения сбора и эвакуации раненых Денис Падиков. Под артобстрелом он заменил раненого командира взвода», — написал Алексей Шевцов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Денис окончил Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде. За мужество и героизм при эвакуации раненых он был награжден медалью «За Отвагу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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