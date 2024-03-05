Фельдшер из Салехарда (ЯНАО) Денис Падиков погиб под Авдеевкой, спасая из-под артиллерийского обстрела раненых товарищей. О гибели военнослужащего сообщил активист и ветеран СВО Алексей Шевцов, информацию о смерти героя подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации окружной столицы 6 марта.
«Под Авдеевкой 21 февраля погиб фельдшер — командир отделения сбора и эвакуации раненых Денис Падиков. Под артобстрелом он заменил раненого командира взвода», — написал Алексей Шевцов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Денис окончил Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде. За мужество и героизм при эвакуации раненых он был награжден медалью «За Отвагу».
Фельдшер Денис Падиков погиб под Авдеевкой 21 февраля
Фото: страница Алексея Шевцова, ВК — https://vk.com/wall-88238233_46649
Фельдшер из Салехарда (ЯНАО) Денис Падиков погиб под Авдеевкой, спасая из-под артиллерийского обстрела раненых товарищей. О гибели военнослужащего сообщил активист и ветеран СВО Алексей Шевцов, информацию о смерти героя подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации окружной столицы 6 марта. «Под Авдеевкой 21 февраля погиб фельдшер — командир отделения сбора и эвакуации раненых Денис Падиков. Под артобстрелом он заменил раненого командира взвода», — написал Алексей Шевцов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Денис окончил Ямальский многопрофильный колледж в Салехарде. За мужество и героизм при эвакуации раненых он был награжден медалью «За Отвагу».