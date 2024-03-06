06 марта 2024

Тюменцы выстроились в очередь за дешевыми тюльпанами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, цветы, букет тюльпанов
Букет из пяти цветов упакован в пленку Фото:

Жители Тюмени выстроились в очередь за одними из самых дешевых тюльпанов в городе. Фото из супермаркета поделился читатель URA.RU. Стоимость одного цветка там составляет 51 рубль, при этом неделю назад минимальная цена, за которую в городе продавали главный атрибут 8 Марта — 59 рублей.

«Монобукет, тюльпаны, 5 штук. Стоимость: 269 рублей, 99 копеек», — за такую цену продают цветы в одном из супермаркетов Тюмени, сообщил читатель агентства. Стоимость одного цветка — 51 рубль.

На фото запечатлена очередь из нескольких десятков человек. На прилавках пока хватает цветов.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стоимость самого дешевого тюльпана составляет 59 рублей. Самый дорогой цветок обойдется горожанам в 160 рублей.

Горожане стоят в очереди к прилавку с цветами
Горожане стоят в очереди к прилавку с цветами

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Жители Тюмени выстроились в очередь за одними из самых дешевых тюльпанов в городе. Фото из супермаркета поделился читатель URA.RU. Стоимость одного цветка там составляет 51 рубль, при этом неделю назад минимальная цена, за которую в городе продавали главный атрибут 8 Марта — 59 рублей. «Монобукет, тюльпаны, 5 штук. Стоимость: 269 рублей, 99 копеек», — за такую цену продают цветы в одном из супермаркетов Тюмени, сообщил читатель агентства. Стоимость одного цветка — 51 рубль. На фото запечатлена очередь из нескольких десятков человек. На прилавках пока хватает цветов. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стоимость самого дешевого тюльпана составляет 59 рублей. Самый дорогой цветок обойдется горожанам в 160 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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