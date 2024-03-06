Тюменцы выстроились в очередь за дешевыми тюльпанами. Фото

07 марта 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Букет из пяти цветов упакован в пленку Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Тюмени выстроились в очередь за одними из самых дешевых тюльпанов в городе. Фото из супермаркета поделился читатель URA.RU. Стоимость одного цветка там составляет 51 рубль, при этом неделю назад минимальная цена, за которую в городе продавали главный атрибут 8 Марта — 59 рублей. «Монобукет, тюльпаны, 5 штук. Стоимость: 269 рублей, 99 копеек», — за такую цену продают цветы в одном из супермаркетов Тюмени, сообщил читатель агентства. Стоимость одного цветка — 51 рубль. На фото запечатлена очередь из нескольких десятков человек. На прилавках пока хватает цветов. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стоимость самого дешевого тюльпана составляет 59 рублей. Самый дорогой цветок обойдется горожанам в 160 рублей. Горожане стоят в очереди к прилавку с цветами Читатель URA.RU

Жители Тюмени выстроились в очередь за одними из самых дешевых тюльпанов в городе. Фото из супермаркета поделился читатель URA.RU. Стоимость одного цветка там составляет 51 рубль, при этом неделю назад минимальная цена, за которую в городе продавали главный атрибут 8 Марта — 59 рублей. «Монобукет, тюльпаны, 5 штук. Стоимость: 269 рублей, 99 копеек», — за такую цену продают цветы в одном из супермаркетов Тюмени, сообщил читатель агентства. Стоимость одного цветка — 51 рубль. На фото запечатлена очередь из нескольких десятков человек. На прилавках пока хватает цветов. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стоимость самого дешевого тюльпана составляет 59 рублей. Самый дорогой цветок обойдется горожанам в 160 рублей.