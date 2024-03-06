Топ-менеджеру дочки «Газпрома» запретили занимать руководящие должности

Приговор по делу зама директора «Газпром добыча Надым» Кима вступил в силу

Суд ЯНАО ужесточил наказание Вячеславу Киму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Приговор по делу заместителя директора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима, осужденного за покушение на мошенничество, вступил в законную силу. По ходатайству окружной прокуратуры суд ЯНАО добавил к его реальному сроку запрет занимать руководящие должности в коммерческих структурах, рассказали URA.RU источники в судебном департаменте.

«Суд ЯНАО оставил в силе решение суда Надыма. Наряду с основным наказанием в виде одного года девяти месяцев лишения свободы, с учетом мнения прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры ЯНАО, суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на три года», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. Ответ будет дан в установленные сроки.

Также суд ЯНАО отклонил апелляционную жалобу адвоката Кима, с просьбой о пересмотре приговора, которая была рассмотрена 4 марта. Приговор Надымского городского суда от 6 декабря вступил в законную силу.

Летом 2021 года Ким потребовал от бизнесмена поставки строительных материалов на сумму 9 миллионов рублей под угрозой расторжения контракта с последним, хотя не имел таких реальных полномочий. Предприниматель, не желая нести дополнительные издержки, обратился с заявлением в силовые структуры, после чего расследованием дела занялись следователи СУ СКР по ЯНАО.