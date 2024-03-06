06 марта 2024

Топ-менеджеру дочки «Газпрома» запретили занимать руководящие должности

Приговор по делу зама директора «Газпром добыча Надым» Кима вступил в силу
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, защита, обвинение, судья, суд, адвокат, расследование
Суд ЯНАО ужесточил наказание Вячеславу Киму Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

Приговор по делу заместителя директора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима, осужденного за покушение на мошенничество, вступил в законную силу. По ходатайству окружной прокуратуры суд ЯНАО добавил к его реальному сроку запрет занимать руководящие должности в коммерческих структурах, рассказали URA.RU источники в судебном департаменте.

«Суд ЯНАО оставил в силе решение суда Надыма. Наряду с основным наказанием в виде одного года девяти месяцев лишения свободы, с учетом мнения прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры ЯНАО, суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на три года», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. Ответ будет дан в установленные сроки.

Также суд ЯНАО отклонил апелляционную жалобу адвоката Кима, с просьбой о пересмотре приговора, которая была рассмотрена 4 марта. Приговор Надымского городского суда от 6 декабря вступил в законную силу.

Летом 2021 года Ким потребовал от бизнесмена поставки строительных материалов на сумму 9 миллионов рублей под угрозой расторжения контракта с последним, хотя не имел таких реальных полномочий. Предприниматель, не желая нести дополнительные издержки, обратился с заявлением в силовые структуры, после чего расследованием дела занялись следователи СУ СКР по ЯНАО.

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Приговор по делу заместителя директора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима, осужденного за покушение на мошенничество, вступил в законную силу. По ходатайству окружной прокуратуры суд ЯНАО добавил к его реальному сроку запрет занимать руководящие должности в коммерческих структурах, рассказали URA.RU источники в судебном департаменте. «Суд ЯНАО оставил в силе решение суда Надыма. Наряду с основным наказанием в виде одного года девяти месяцев лишения свободы, с учетом мнения прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры ЯНАО, суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на три года», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. Ответ будет дан в установленные сроки. Также суд ЯНАО отклонил апелляционную жалобу адвоката Кима, с просьбой о пересмотре приговора, которая была рассмотрена 4 марта. Приговор Надымского городского суда от 6 декабря вступил в законную силу. Летом 2021 года Ким потребовал от бизнесмена поставки строительных материалов на сумму 9 миллионов рублей под угрозой расторжения контракта с последним, хотя не имел таких реальных полномочий. Предприниматель, не желая нести дополнительные издержки, обратился с заявлением в силовые структуры, после чего расследованием дела занялись следователи СУ СКР по ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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