06 марта 2024

Актриса сериала про стендап выступит в ЯНАО

Стендап-комик Елена Новикова даст концерты в Ноябрьске и Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Новикова выступит в Ноябрьске и Новом Уренгое в праздничные выходные Фото:

В Новом Уренгое и Ноябрьске пройдут стендап-концерты Елены Новиковой, известной зрителю по сериалу «Я не шучу». Информация об этом опубликована на сайте организатора концертов.

«Елена Новикова и Елена Корнеева выступят в Новом Уренгое 9 марта. В Ноябрьске Новикова выступит 10 марта», — следует из информации, опубликованной на сайте организатора стендап-концертов.

Новикова известна по сериалу «Я не шучу» и участии в шоу стендап на ТНТ. Начало концертов в обоих городах в 20:00.

Ранее в Новом Уренгое выступил стендапер Алексей Щербаков. Он, в юмористической форме, рассказал о жизненных проблемах.

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В Новом Уренгое и Ноябрьске пройдут стендап-концерты Елены Новиковой, известной зрителю по сериалу «Я не шучу». Информация об этом опубликована на сайте организатора концертов. «Елена Новикова и Елена Корнеева выступят в Новом Уренгое 9 марта. В Ноябрьске Новикова выступит 10 марта», — следует из информации, опубликованной на сайте организатора стендап-концертов. Новикова известна по сериалу «Я не шучу» и участии в шоу стендап на ТНТ. Начало концертов в обоих городах в 20:00. Ранее в Новом Уренгое выступил стендапер Алексей Щербаков. Он, в юмористической форме, рассказал о жизненных проблемах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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