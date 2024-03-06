Актриса сериала про стендап выступит в ЯНАО

Елена Новикова выступит в Ноябрьске и Новом Уренгое в праздничные выходные
В Новом Уренгое и Ноябрьске пройдут стендап-концерты Елены Новиковой, известной зрителю по сериалу «Я не шучу». Информация об этом опубликована на сайте организатора концертов.
«Елена Новикова и Елена Корнеева выступят в Новом Уренгое 9 марта. В Ноябрьске Новикова выступит 10 марта», — следует из информации, опубликованной на сайте организатора стендап-концертов.
Новикова известна по сериалу «Я не шучу» и участии в шоу стендап на ТНТ. Начало концертов в обоих городах в 20:00.
Ранее в Новом Уренгое выступил стендапер Алексей Щербаков. Он, в юмористической форме, рассказал о жизненных проблемах.
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