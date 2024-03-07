07 марта 2024

В Тюмени нашли труп мужчины 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
На месте работала скорая, однако медики уехала, а человека оставили на земле Фото:

В Тюмени утром 8 марта на улице Полевой обнаружили труп мужчины. Об этом сообщил очевидец.

«Сильно впечатлительные и с детьми — лучше не ходить по короткому проходу. Найден труп», — передают слова из домового чата 72.RU.

По сообщениям очевидцев, на месте работала скорая помощь, однако позже медики уехали, а труп остался лежать на земле. Ничего больше о произошедшем не сообщалось.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени утром 8 марта на улице Полевой обнаружили труп мужчины. Об этом сообщил очевидец. «Сильно впечатлительные и с детьми — лучше не ходить по короткому проходу. Найден труп», — передают слова из домового чата 72.RU. По сообщениям очевидцев, на месте работала скорая помощь, однако позже медики уехали, а труп остался лежать на земле. Ничего больше о произошедшем не сообщалось. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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