В Тюмени нашли труп мужчины 8 Марта

08 марта 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

На месте работала скорая, однако медики уехала, а человека оставили на земле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени утром 8 марта на улице Полевой обнаружили труп мужчины. Об этом сообщил очевидец. «Сильно впечатлительные и с детьми — лучше не ходить по короткому проходу. Найден труп», — передают слова из домового чата 72.RU. По сообщениям очевидцев, на месте работала скорая помощь, однако позже медики уехали, а труп остался лежать на земле. Ничего больше о произошедшем не сообщалось. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тюмени утром 8 марта на улице Полевой обнаружили труп мужчины. Об этом сообщил очевидец. «Сильно впечатлительные и с детьми — лучше не ходить по короткому проходу. Найден труп», — передают слова из домового чата 72.RU. По сообщениям очевидцев, на месте работала скорая помощь, однако позже медики уехали, а труп остался лежать на земле. Ничего больше о произошедшем не сообщалось. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается.