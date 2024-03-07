В Тюмени нашли труп мужчины 8 Марта

На месте работала скорая, однако медики уехала, а человека оставили на земле
В Тюмени утром 8 марта на улице Полевой обнаружили труп мужчины. Об этом сообщил очевидец.
«Сильно впечатлительные и с детьми — лучше не ходить по короткому проходу. Найден труп», — передают слова из домового чата 72.RU.
По сообщениям очевидцев, на месте работала скорая помощь, однако позже медики уехали, а труп остался лежать на земле. Ничего больше о произошедшем не сообщалось.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по Тюменской области. Ответ ожидается.
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