Житель ЯНАО избил сожительницу, а затем напал на полицейского

10 марта 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

В момент нападения мужчина был пьян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель села Аксарка в ЯНАО в конце февраля избил сожительницу в ходе ссоры. Женщина вызвала участкового, но буйный ямалец напал и на него. В окружном управлении СК России сообщили, что правонарушителя обвиняют в применении насилия к представителю власти, ведется расследование. «В селе Аксарка Приуральского района 24 февраля 2024 года 47-летний мужчина <…> проявил агрессию в отношении своей сожительницы. Женщина обратилась за помощью к участковому уполномоченному. Сотрудник полиции, прибывший по вызову, потребовал от правонарушителя прекратить противоправные действия. В ответ на законные действия полицейского мужчина применил к нему насилие. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи дадут самую жесткую правовую оценку каждому факту нападения или других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка. В конце 2023 года в Шурышкарском районе ЯНАО суд приговорил рецидивиста к 13 годам колонии за убийство односельчанина и нападение на полицейского. Мужчина пытался воткнуть в шею правоохранителя карандаш, когда его доставили в участок. Правонарушитель был уже неоднократно судим, в том числе и за убийство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель села Аксарка в ЯНАО в конце февраля избил сожительницу в ходе ссоры. Женщина вызвала участкового, но буйный ямалец напал и на него. В окружном управлении СК России сообщили, что правонарушителя обвиняют в применении насилия к представителю власти, ведется расследование. «В селе Аксарка Приуральского района 24 февраля 2024 года 47-летний мужчина <…> проявил агрессию в отношении своей сожительницы. Женщина обратилась за помощью к участковому уполномоченному. Сотрудник полиции, прибывший по вызову, потребовал от правонарушителя прекратить противоправные действия. В ответ на законные действия полицейского мужчина применил к нему насилие. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи дадут самую жесткую правовую оценку каждому факту нападения или других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка. В конце 2023 года в Шурышкарском районе ЯНАО суд приговорил рецидивиста к 13 годам колонии за убийство односельчанина и нападение на полицейского. Мужчина пытался воткнуть в шею правоохранителя карандаш, когда его доставили в участок. Правонарушитель был уже неоднократно судим, в том числе и за убийство.