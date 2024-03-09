09 марта 2024
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07 марта 2024

Житель ЯНАО избил сожительницу, а затем напал на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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В момент нападения мужчина был пьян Фото:

Житель села Аксарка в ЯНАО в конце февраля избил сожительницу в ходе ссоры. Женщина вызвала участкового, но буйный ямалец напал и на него. В окружном управлении СК России сообщили, что правонарушителя обвиняют в применении насилия к представителю власти, ведется расследование.

«В селе Аксарка Приуральского района 24 февраля 2024 года 47-летний мужчина <…> проявил агрессию в отношении своей сожительницы. Женщина обратилась за помощью к участковому уполномоченному. Сотрудник полиции, прибывший по вызову, потребовал от правонарушителя прекратить противоправные действия. В ответ на законные действия полицейского мужчина применил к нему насилие. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи дадут самую жесткую правовую оценку каждому факту нападения или других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка.

В конце 2023 года в Шурышкарском районе ЯНАО суд приговорил рецидивиста к 13 годам колонии за убийство односельчанина и нападение на полицейского. Мужчина пытался воткнуть в шею правоохранителя карандаш, когда его доставили в участок. Правонарушитель был уже неоднократно судим, в том числе и за убийство.

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Житель села Аксарка в ЯНАО в конце февраля избил сожительницу в ходе ссоры. Женщина вызвала участкового, но буйный ямалец напал и на него. В окружном управлении СК России сообщили, что правонарушителя обвиняют в применении насилия к представителю власти, ведется расследование. «В селе Аксарка Приуральского района 24 февраля 2024 года 47-летний мужчина <…> проявил агрессию в отношении своей сожительницы. Женщина обратилась за помощью к участковому уполномоченному. Сотрудник полиции, прибывший по вызову, потребовал от правонарушителя прекратить противоправные действия. В ответ на законные действия полицейского мужчина применил к нему насилие. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи дадут самую жесткую правовую оценку каждому факту нападения или других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка. В конце 2023 года в Шурышкарском районе ЯНАО суд приговорил рецидивиста к 13 годам колонии за убийство односельчанина и нападение на полицейского. Мужчина пытался воткнуть в шею правоохранителя карандаш, когда его доставили в участок. Правонарушитель был уже неоднократно судим, в том числе и за убийство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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