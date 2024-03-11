Дочь тюменских миллионеров рассказала, какой стала после реалити-шоу про мажоров

Дочь тюменских миллионеров Романенко: после шоу «Чадо из ада» я стала человеком

12 марта 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Алина Романенко прожила четыре дня в поселение вместе с обычной семьей (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дочь богатых тюменцев и 17-летняя блогерша Алина Романенко рассказала, что после участия в реалити-шоу «Чадо из ада» она стала обычным человеком и начала проще относится к вещам. Хотя до этого она не верила в правдивость этого проекта. Об этом сообщили журналисты. «Алина считает, что участие в передаче поменяло ее взгляд на жизнь, она стала добрее, проще относится к вещам и сменила название своего блога на „Не дочь миллионера“. Теперь она называет себя обычным человеком и пытается наладить общение с папой», — передают журналисты 72.RU. Юная блогерша до шоу считала, что все происходящее в телепередаче — ненастоящее. Помимо того, она рассказала, что до последнего не знала, куда она полетит на съемки. Ей сообщили, что это будет поселение в Челябинской области лишь в самолете. Когда она прилетела у нее забрали телефон. По ее словам, ей было без него сложно, так как с гаджетами проводит по 15 часов в сутки. Потом она попала в прекрасную семью, в которой капризничала и подшучивала над хозяевами из-за их бедности. Однако позже изменила свое отношение к ним. На сам проект обратились родители девушки, которая на тот момент тратила 700 тысяч рублей в месяц. Помимо того, она тогда увлеклась пластической хирургией. «Чадо из ада» — реалити, в котором родители избалованных мажоров-подростков обращаются за помощью, а их капризных и неуправляемых чад отправляют на четыре дня в обычные семьи. Это делается, чтобы такие дети пожили другой жизни, научились новому и изменили свой потребительский подход и взгляды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дочь богатых тюменцев и 17-летняя блогерша Алина Романенко рассказала, что после участия в реалити-шоу «Чадо из ада» она стала обычным человеком и начала проще относится к вещам. Хотя до этого она не верила в правдивость этого проекта. Об этом сообщили журналисты. «Алина считает, что участие в передаче поменяло ее взгляд на жизнь, она стала добрее, проще относится к вещам и сменила название своего блога на „Не дочь миллионера“. Теперь она называет себя обычным человеком и пытается наладить общение с папой», — передают журналисты 72.RU. Юная блогерша до шоу считала, что все происходящее в телепередаче — ненастоящее. Помимо того, она рассказала, что до последнего не знала, куда она полетит на съемки. Ей сообщили, что это будет поселение в Челябинской области лишь в самолете. Когда она прилетела у нее забрали телефон. По ее словам, ей было без него сложно, так как с гаджетами проводит по 15 часов в сутки. Потом она попала в прекрасную семью, в которой капризничала и подшучивала над хозяевами из-за их бедности. Однако позже изменила свое отношение к ним. На сам проект обратились родители девушки, которая на тот момент тратила 700 тысяч рублей в месяц. Помимо того, она тогда увлеклась пластической хирургией. «Чадо из ада» — реалити, в котором родители избалованных мажоров-подростков обращаются за помощью, а их капризных и неуправляемых чад отправляют на четыре дня в обычные семьи. Это делается, чтобы такие дети пожили другой жизни, научились новому и изменили свой потребительский подход и взгляды.