Тюменская область рискует остаться без списания долгов, обещанного Путиным

Пока распоряжение президента не оформлено документально, есть вероятность, что долги Тюменской области останутся при ней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменская область рискует не войти в список российских регионов, которым, по распоряжению президента РФ Владимира Путина, будет списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Это следует из ответа на запрос URA.RU, направленного в информационный центр правительства региона.

«На текущий момент условия списания для Тюменской области поняты вами верно, если иное не будет предусмотрено постановлением правительства РФ, разработанного по итогам поручения президента РФ», — говорится в ответе на запрос агентства. В нем URA.RU спрашивало тюменские власти, верно ли, что согласно структуре бюджетных кредитов, предоставленных государством Тюменской области, списание их части региону не положено.

Как ранее пояснили агентству в информационном центре правительства региона, в настоящее время у области один из самых низких уровней долговой нагрузки среди субъектов страны. По состоянию на 1 марта госдолг по бюджетным кредитам составлял 7 335 000 000 рублей. В его состав входят:

88% или 6 414 млн рублей — это инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), предоставленные из федерального бюджета в 2022—2023 годах;

8% (600 млн рублей) — специальный казначейский кредит (СКК), привлеченный в 2023 году;

4% (321 млн рублей) — реструктурированная в 2015 году задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания дорог общего пользования.

«Как отмечалось в послании президента Федеральному Собранию, ИБК и СКК не списываются. Про списание реструктурированной в 2015 задолженности в послании не упоминалось. При этом детали списания еще не определены на федеральном уровне и будут утверждены постановлением правительства РФ», — отметили в инфоцентре тюменского правительства.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин призвал списать часть долгов российских регионов. Речь шла о «прощении» 2/3 задолженностей субъектов по бюджетным кредитам, чтобы дать регионам сэкономить и направить освободившиеся деньги на развитие.