В газовой столице ЯНАО нечистотами затопило детский центр. Фото, видео

Прорыв канализационной системы осложнил работу детского центра в Новом Уренгое

12 марта 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое управляющая компания не может устранить проблему с канализацией в доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в центре нейропсихологии и коррекции речи «Здоровый ребенок» произошел прорыв канализационной системы. О проблеме с решением аварийной ситуации URA.RU сообщила сотрудница детского центра. «За неделю дважды прорвало канализационную систему. Авария произошла и в прошлом месяце. Специалисты устранили засор, но это произошло снова. Мебель придется менять, ковры испорчены. Запах стоит отвратительный. Своими силами вычищали все, убирали фекалии. Больше всего пострадали дальние кабинеты, которые находятся в нише», — рассказала собеседница агентства. Корреспондент URA.RU связался с управляющей компанией, которая обслуживает данный дом, для получения комментария. Ответ обещали подготовить. Ранее URA.RU писало о том, что в жилом дворе Салехарда (ЯНАО) на улицу вытекает канализация из септика. Зловонная лужа застыла возле ветхого дома. Прорыв канализационной системы в детском центре Нового Уренгоя Фото: читатель URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) в центре нейропсихологии и коррекции речи «Здоровый ребенок» произошел прорыв канализационной системы. О проблеме с решением аварийной ситуации URA.RU сообщила сотрудница детского центра. «За неделю дважды прорвало канализационную систему. Авария произошла и в прошлом месяце. Специалисты устранили засор, но это произошло снова. Мебель придется менять, ковры испорчены. Запах стоит отвратительный. Своими силами вычищали все, убирали фекалии. Больше всего пострадали дальние кабинеты, которые находятся в нише», — рассказала собеседница агентства. Корреспондент URA.RU связался с управляющей компанией, которая обслуживает данный дом, для получения комментария. Ответ обещали подготовить. Ранее URA.RU писало о том, что в жилом дворе Салехарда (ЯНАО) на улицу вытекает канализация из септика. Зловонная лужа застыла возле ветхого дома.