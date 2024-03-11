11 марта 2024

В газовой столице ЯНАО нечистотами затопило детский центр. Фото, видео

Прорыв канализационной системы осложнил работу детского центра в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган, потоп, алексеева 1, протекающая крыша
В Новом Уренгое управляющая компания не может устранить проблему с канализацией в доме Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в центре нейропсихологии и коррекции речи «Здоровый ребенок» произошел прорыв канализационной системы. О проблеме с решением аварийной ситуации URA.RU сообщила сотрудница детского центра.

«За неделю дважды прорвало канализационную систему. Авария произошла и в прошлом месяце. Специалисты устранили засор, но это произошло снова. Мебель придется менять, ковры испорчены. Запах стоит отвратительный. Своими силами вычищали все, убирали фекалии. Больше всего пострадали дальние кабинеты, которые находятся в нише», — рассказала собеседница агентства.

Корреспондент URA.RU связался с управляющей компанией, которая обслуживает данный дом, для получения комментария. Ответ обещали подготовить.

Ранее URA.RU писало о том, что в жилом дворе Салехарда (ЯНАО) на улицу вытекает канализация из септика. Зловонная лужа застыла возле ветхого дома.

Прорыв канализационной системы в детском центре Нового Уренгоя
Прорыв канализационной системы в детском центре Нового Уренгоя
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в центре нейропсихологии и коррекции речи «Здоровый ребенок» произошел прорыв канализационной системы. О проблеме с решением аварийной ситуации URA.RU сообщила сотрудница детского центра. «За неделю дважды прорвало канализационную систему. Авария произошла и в прошлом месяце. Специалисты устранили засор, но это произошло снова. Мебель придется менять, ковры испорчены. Запах стоит отвратительный. Своими силами вычищали все, убирали фекалии. Больше всего пострадали дальние кабинеты, которые находятся в нише», — рассказала собеседница агентства. Корреспондент URA.RU связался с управляющей компанией, которая обслуживает данный дом, для получения комментария. Ответ обещали подготовить. Ранее URA.RU писало о том, что в жилом дворе Салехарда (ЯНАО) на улицу вытекает канализация из септика. Зловонная лужа застыла возле ветхого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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