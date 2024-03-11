В Новом Уренгое (ЯНАО) в центре нейропсихологии и коррекции речи «Здоровый ребенок» произошел прорыв канализационной системы. О проблеме с решением аварийной ситуации URA.RU сообщила сотрудница детского центра.
«За неделю дважды прорвало канализационную систему. Авария произошла и в прошлом месяце. Специалисты устранили засор, но это произошло снова. Мебель придется менять, ковры испорчены. Запах стоит отвратительный. Своими силами вычищали все, убирали фекалии. Больше всего пострадали дальние кабинеты, которые находятся в нише», — рассказала собеседница агентства.
Корреспондент URA.RU связался с управляющей компанией, которая обслуживает данный дом, для получения комментария. Ответ обещали подготовить.
Ранее URA.RU писало о том, что в жилом дворе Салехарда (ЯНАО) на улицу вытекает канализация из септика. Зловонная лужа застыла возле ветхого дома.
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