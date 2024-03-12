В курганские больницы поступила детская вакцина от опасных инфекций

12 марта 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

В регион поступило более 1000 доз вакцины «Вактривир» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В курганские больницы поступила детская вакцина «Вактривир» от кори, паротита, краснухи в количестве чуть больше 1000 доз. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области. «В Курганскую область поступило 1110 доз детской вакцины для профилактики кори, паротита, краснухи „Вактривир“. Вакцина распределена по медицинским организациям», — говорится в сообщении ведомства. Прививка входит в национальный календарь профилактических прививок. Вакцинируют не болевших инфекциями детей двукратно в возрасте одного года и шести лет. Корь, краснуха и паротит — инфекции, которые могут привести к опасным осложнениям, в числе которых энцефалит (воспаление головного мозга), менингит (воспаление мозговых оболочек), бесплодие. В конце декабря в регион поступала вакцина «Вактривир» в количестве около 2000 доз. Вакцинация детей проводилась в новогодние праздники. В январе 2024 года в Курганской области зарегистрировали два не связанных между собой случая заболевания корью у непривитых. Инфекцию выявили у взрослого человека и ребенка.

В курганские больницы поступила детская вакцина «Вактривир» от кори, паротита, краснухи в количестве чуть больше 1000 доз. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области. «В Курганскую область поступило 1110 доз детской вакцины для профилактики кори, паротита, краснухи „Вактривир“. Вакцина распределена по медицинским организациям», — говорится в сообщении ведомства. Прививка входит в национальный календарь профилактических прививок. Вакцинируют не болевших инфекциями детей двукратно в возрасте одного года и шести лет. Корь, краснуха и паротит — инфекции, которые могут привести к опасным осложнениям, в числе которых энцефалит (воспаление головного мозга), менингит (воспаление мозговых оболочек), бесплодие. В конце декабря в регион поступала вакцина «Вактривир» в количестве около 2000 доз. Вакцинация детей проводилась в новогодние праздники. В январе 2024 года в Курганской области зарегистрировали два не связанных между собой случая заболевания корью у непривитых. Инфекцию выявили у взрослого человека и ребенка.