Гражданин Украины оправдывал действия ВСУ против России перед заключенными тюменской колонии

В Тюмени за оправдание терроризма будут судить гражданина Украины

13 марта 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Украинец был задержан сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области вышли на гражданина Украины, который, отбывая срок за наркотики в исправительной колонии №2, оправдывал действия ВСУ против России перед другими заключенными. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что мужчина, в частности, дал положительную оценку взрывам на Крымском мосту. «В результате оперативно-разыскных мероприятий РУ ФСБ России по Тюменской области установлена причастность 29-летнего уроженца и гражданина Украины, отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, к оправданию террористической деятельности. По версии следствия, обвиняемый умышленно оправдывал в среде осужденных террористическую деятельность радикальных националистических группировок и вооруженных сил Украины в отношении граждан России. В частности взрыв на Крымском мосту», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, на украинца было возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ — публичное оправдание террористической деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Вооруженные формирования Украины пытались дважды взорвать Крымский мост. Попытки подрыва конструкций сооружения произошли в октябре 2022 года и в июле 2023 года. Обе оказались безуспешными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области вышли на гражданина Украины, который, отбывая срок за наркотики в исправительной колонии №2, оправдывал действия ВСУ против России перед другими заключенными. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что мужчина, в частности, дал положительную оценку взрывам на Крымском мосту. «В результате оперативно-разыскных мероприятий РУ ФСБ России по Тюменской области установлена причастность 29-летнего уроженца и гражданина Украины, отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, к оправданию террористической деятельности. По версии следствия, обвиняемый умышленно оправдывал в среде осужденных террористическую деятельность радикальных националистических группировок и вооруженных сил Украины в отношении граждан России. В частности взрыв на Крымском мосту», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, на украинца было возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ — публичное оправдание террористической деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Вооруженные формирования Украины пытались дважды взорвать Крымский мост. Попытки подрыва конструкций сооружения произошли в октябре 2022 года и в июле 2023 года. Обе оказались безуспешными.