Тюменец, сбивший шлагбаум у администрации, пришел к силовикам с повинной. Видео

В Тюмени 18-летний дрифтер сбил шлагбаум на парковке у администрации

13 марта 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Шлагбаум не выдержал лихачества молодого водителя (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени молодой водитель пришел с повинной в отдел ГИБДД, после того, как видео его дрифта, в результате которого был сбит шлагбаум, попало в социальные сети. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. ЧП произошло на парковке у мэрии города. «Дрифтер, сбивший шлагбаум на парковке на улице Ленина в Тюмени сам приехал в Госавтоинспекцию для оформления ДТП. Видео наезда размещено в социальных сетях. Водителю 18 лет, это его первое ДТП. Причиненный ущерб ему придется возместить в гражданском порядке. Подросток пообещал всегда соблюдать правила», — рассказали в ведомстве. На видео, выложенном в Сеть, машина дрифтует по парковке у мэрии Тюмени. В какой-то момент автомобиль врезается в шлагбаум. Ролик выложил telegram-канал «Тюмень №1». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени молодой водитель пришел с повинной в отдел ГИБДД, после того, как видео его дрифта, в результате которого был сбит шлагбаум, попало в социальные сети. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. ЧП произошло на парковке у мэрии города. «Дрифтер, сбивший шлагбаум на парковке на улице Ленина в Тюмени сам приехал в Госавтоинспекцию для оформления ДТП. Видео наезда размещено в социальных сетях. Водителю 18 лет, это его первое ДТП. Причиненный ущерб ему придется возместить в гражданском порядке. Подросток пообещал всегда соблюдать правила», — рассказали в ведомстве. На видео, выложенном в Сеть, машина дрифтует по парковке у мэрии Тюмени. В какой-то момент автомобиль врезается в шлагбаум. Ролик выложил telegram-канал «Тюмень №1».