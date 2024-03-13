Тюменец, сбивший шлагбаум у администрации, пришел к силовикам с повинной. Видео

В Тюмени 18-летний дрифтер сбил шлагбаум на парковке у администрации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мечеть и строительная площадка на улицах Климова и Сибирская. Курган, сугроб, снег, шлагбаум, временно не работает
Шлагбаум не выдержал лихачества молодого водителя (архивное фото) Фото:

В Тюмени молодой водитель пришел с повинной в отдел ГИБДД, после того, как видео его дрифта, в результате которого был сбит шлагбаум, попало в социальные сети. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. ЧП произошло на парковке у мэрии города.

«Дрифтер, сбивший шлагбаум на парковке на улице Ленина в Тюмени сам приехал в Госавтоинспекцию для оформления ДТП. Видео наезда размещено в социальных сетях. Водителю 18 лет, это его первое ДТП. Причиненный ущерб ему придется возместить в гражданском порядке. Подросток пообещал всегда соблюдать правила», — рассказали в ведомстве.

На видео, выложенном в Сеть, машина дрифтует по парковке у мэрии Тюмени. В какой-то момент автомобиль врезается в шлагбаум. Ролик выложил telegram-канал «Тюмень №1».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени молодой водитель пришел с повинной в отдел ГИБДД, после того, как видео его дрифта, в результате которого был сбит шлагбаум, попало в социальные сети. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. ЧП произошло на парковке у мэрии города. «Дрифтер, сбивший шлагбаум на парковке на улице Ленина в Тюмени сам приехал в Госавтоинспекцию для оформления ДТП. Видео наезда размещено в социальных сетях. Водителю 18 лет, это его первое ДТП. Причиненный ущерб ему придется возместить в гражданском порядке. Подросток пообещал всегда соблюдать правила», — рассказали в ведомстве. На видео, выложенном в Сеть, машина дрифтует по парковке у мэрии Тюмени. В какой-то момент автомобиль врезается в шлагбаум. Ролик выложил telegram-канал «Тюмень №1».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...