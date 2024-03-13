В Тюмени молодой водитель пришел с повинной в отдел ГИБДД, после того, как видео его дрифта, в результате которого был сбит шлагбаум, попало в социальные сети. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. ЧП произошло на парковке у мэрии города.
«Дрифтер, сбивший шлагбаум на парковке на улице Ленина в Тюмени сам приехал в Госавтоинспекцию для оформления ДТП. Видео наезда размещено в социальных сетях. Водителю 18 лет, это его первое ДТП. Причиненный ущерб ему придется возместить в гражданском порядке. Подросток пообещал всегда соблюдать правила», — рассказали в ведомстве.
На видео, выложенном в Сеть, машина дрифтует по парковке у мэрии Тюмени. В какой-то момент автомобиль врезается в шлагбаум. Ролик выложил telegram-канал «Тюмень №1».
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