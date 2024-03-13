Тюменские организаторы вечеринок 18+ маскируют встречи под шахматные турниры

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Открытие этапа детского Кубка России по шахматам «Кубок титанов». Свердловская область, Верхняя Салда, шахматы
Организаторы вечеринок формата 18+ предпочитают называть свои мероприятия «игрой в шахматы» Фото:

В Тюмени пройдет серия вечеринок для взрослых, которые организаторы решили представить в качестве шахматных турниров. Такие объявления появились в тюменских тематических telegram-каналах.

«Играем сегодня в шахматы, а также другие настольные игры. Только 18+. Максимальное количество игроков — 15», — указано в сообщениях. В некоторых объявлениях говорится, что посетители могут принять участие в игре «Мафия».

Для участия необходимо пройти отбор и заплатить организационный сбор. Ранее URA.RU писало, что телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева раскритиковала участников БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге.

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В Тюмени пройдет серия вечеринок для взрослых, которые организаторы решили представить в качестве шахматных турниров. Такие объявления появились в тюменских тематических telegram-каналах. «Играем сегодня в шахматы, а также другие настольные игры. Только 18+. Максимальное количество игроков — 15», — указано в сообщениях. В некоторых объявлениях говорится, что посетители могут принять участие в игре «Мафия». Для участия необходимо пройти отбор и заплатить организационный сбор. Ранее URA.RU писало, что телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева раскритиковала участников БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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