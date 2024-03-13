Тюменские организаторы вечеринок 18+ маскируют встречи под шахматные турниры

В Тюмени пройдет серия вечеринок для взрослых, которые организаторы решили представить в качестве шахматных турниров. Такие объявления появились в тюменских тематических telegram-каналах.
«Играем сегодня в шахматы, а также другие настольные игры. Только 18+. Максимальное количество игроков — 15», — указано в сообщениях. В некоторых объявлениях говорится, что посетители могут принять участие в игре «Мафия».
Для участия необходимо пройти отбор и заплатить организационный сбор. Ранее URA.RU писало, что телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева раскритиковала участников БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге.
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