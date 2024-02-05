Алена Водонаева раскритиковала участников БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге

05 февраля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Телеведущая Алена Водонаева назвала участников вечеринки «некрасивыми людьми в некрасивой одежде» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая и блогер Алена Водонаева, родом из Тюмени, прокомментировала БДСМ-вечеринку, которая прошла в выходные в клубе «Фабрика» в Екатеринбурге. Как написала Алена Водонаева в своем telegram-канале, участники вечеринки показались ей некрасивыми людьми. «Никогда не была на БДСМ-вечеринках, но всегда представляла их как в фильмах Стэнли Кубрика. А в реале — это некрасивые люди в некрасивой одежде», — написала в своем telegram-канале телеведущая Алена Водонаева. Полиция провела проверку в ночь на 4 февраля БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Участники были отпущены после проверки документов. Ранее URA.RU писало, что критике Алены Водонаевой подвергался бывший муж Ксении Бородиной за ношение поддельных вещей. А также в целом современные мужчины, которые плохо воспитаны.

Телеведущая и блогер Алена Водонаева, родом из Тюмени, прокомментировала БДСМ-вечеринку, которая прошла в выходные в клубе «Фабрика» в Екатеринбурге. Как написала Алена Водонаева в своем telegram-канале, участники вечеринки показались ей некрасивыми людьми. «Никогда не была на БДСМ-вечеринках, но всегда представляла их как в фильмах Стэнли Кубрика. А в реале — это некрасивые люди в некрасивой одежде», — написала в своем telegram-канале телеведущая Алена Водонаева. Полиция провела проверку в ночь на 4 февраля БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Участники были отпущены после проверки документов. Ранее URA.RU писало, что критике Алены Водонаевой подвергался бывший муж Ксении Бородиной за ношение поддельных вещей. А также в целом современные мужчины, которые плохо воспитаны.