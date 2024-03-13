Спа-центр рассказал, как повышение зарплат сотрудников до 750 000 отразится на ценах для курганцев

Владелец курганского спа-центра Thai Siam Residence не планирует повышать цены

14 марта 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Повышение зарплат не должно привести к росту цен на услуги, заявила Ковалева Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU В курганском спа-центре Thai Siam Residence, в котором в качестве высококвалифицированных специалистов (ВКС) работают семь граждан Таиланда, заявили, что не планируют менять прайс из-за зарплат иностранных сотрудников. Ранее сообщалось, что работникам по ВКС нужно выплачивать по 750 000 за квартал (или 250 000 рублей в месяц). О том, как новый закон скажется на курганском спа-центре, URA.RU рассказала директор компании. «Прежде всего, мы постараемся, чтобы новый закон о зарплате для высококвалифицированных специалистов не отразился на ценах за наши услуги. В ближайшее время повышение прайса не планируется», — сообщила корреспонденту URA.RU Дарья Ковалева, руководитель компании «М-Стандарт», которая владеет спа-центром. Журналисту пояснили, что в случае, если оплата труда гражданам Таиланда действительно ударит по финансовому положению организации, руководство спа-центра будет искать другие способы привлечения сотрудников на работу. Ковалева поделилась, что они будут подавать заявление на квоту для набора ВКС. Ранее директор компании уже рассказывала, что по квоте иностранцы работают всего год, а само количество иностранных сотрудников ограниченно. Ранее URA.RU писало, что граждане Таиланда, работающие в курганских компаниях на особых условиях, начнут получать по 750 000 рублей за три месяца. Позже руководство спа-центра Thai Siam Residence прокомментировало информацию о новой зарплате сотрудников. Тогда директор рассказала, что для соблюдения всех требований нового закона, работникам будут выплачивать установленную оплату труда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курганском спа-центре Thai Siam Residence, в котором в качестве высококвалифицированных специалистов (ВКС) работают семь граждан Таиланда, заявили, что не планируют менять прайс из-за зарплат иностранных сотрудников. Ранее сообщалось, что работникам по ВКС нужно выплачивать по 750 000 за квартал (или 250 000 рублей в месяц). О том, как новый закон скажется на курганском спа-центре, URA.RU рассказала директор компании. «Прежде всего, мы постараемся, чтобы новый закон о зарплате для высококвалифицированных специалистов не отразился на ценах за наши услуги. В ближайшее время повышение прайса не планируется», — сообщила корреспонденту URA.RU Дарья Ковалева, руководитель компании «М-Стандарт», которая владеет спа-центром. Журналисту пояснили, что в случае, если оплата труда гражданам Таиланда действительно ударит по финансовому положению организации, руководство спа-центра будет искать другие способы привлечения сотрудников на работу. Ковалева поделилась, что они будут подавать заявление на квоту для набора ВКС. Ранее директор компании уже рассказывала, что по квоте иностранцы работают всего год, а само количество иностранных сотрудников ограниченно. Ранее URA.RU писало, что граждане Таиланда, работающие в курганских компаниях на особых условиях, начнут получать по 750 000 рублей за три месяца. Позже руководство спа-центра Thai Siam Residence прокомментировало информацию о новой зарплате сотрудников. Тогда директор рассказала, что для соблюдения всех требований нового закона, работникам будут выплачивать установленную оплату труда.