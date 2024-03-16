В Тюменской области на избирательный участок пришел 102-летний житель региона. Фото

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Избирательный участок. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
Мужчина не стал вызывать выездную комиссию Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Отдать свой голос за выбранного кандидата на избирательном участке в Ишиме (Тюменская область) пришел 102-летний житель региона. Об этом в своем telegram-канале рассказал председатель тюменского избиркома Игорь Халин.

«Олько Александр Андреевич сам пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах главы нашего государства. Горжусь нашими избирателями!» — заявил Халин.

Известно, что в Тюменской области помимо стационарных участков для голосования действуют выездные комиссии. Ранее URA.RU рассказала, что одна из таких посетила тюменский перинатальный центр. А о самых важных событиях второго дня тюменского голосования на выборах президента России агентство рассказывает в онлайн-трансляции.

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Отдать свой голос за выбранного кандидата на избирательном участке в Ишиме (Тюменская область) пришел 102-летний житель региона. Об этом в своем telegram-канале рассказал председатель тюменского избиркома Игорь Халин. «Олько Александр Андреевич сам пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах главы нашего государства. Горжусь нашими избирателями!» — заявил Халин. Известно, что в Тюменской области помимо стационарных участков для голосования действуют выездные комиссии. Ранее URA.RU рассказала, что одна из таких посетила тюменский перинатальный центр. А о самых важных событиях второго дня тюменского голосования на выборах президента России агентство рассказывает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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