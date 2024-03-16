Отдать свой голос за выбранного кандидата на избирательном участке в Ишиме (Тюменская область) пришел 102-летний житель региона. Об этом в своем telegram-канале рассказал председатель тюменского избиркома Игорь Халин.
«Олько Александр Андреевич сам пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах главы нашего государства. Горжусь нашими избирателями!» — заявил Халин.
Известно, что в Тюменской области помимо стационарных участков для голосования действуют выездные комиссии. Ранее URA.RU рассказала, что одна из таких посетила тюменский перинатальный центр. А о самых важных событиях второго дня тюменского голосования на выборах президента России агентство рассказывает в онлайн-трансляции.
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