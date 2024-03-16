Избирком раскрыл, сколько курганцев проголосовали на выборах президента РФ

В Курганской области явка на выборах президента РФ в 15:00 составила 71,02%. Всего на данный момент проголосовали более 452 тысяч избирателей, сообщили в пресс-службе курганского избиркома.
«По данным на 15:00 явка на выборах составила 71,02%. Проголосовали более 452 тысяч избирателей. Наибольшая явка — в Альменевском (83,72%), Далматовском (82,90%), Варгашинском (82,57%), Частоозерском (82,18%) округах», — сообщили в telegram-канале избиркома.
По данным Западной территориальной избирательной комиссии Кургана, явка составила 68,42%, по данным Восточной — 65,21%. В Шадринске проголосовали 65,83% избирателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.