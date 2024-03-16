16 марта 2024

Избирком раскрыл, сколько курганцев проголосовали на выборах президента РФ

В Курганской области явка на выборах президента РФ составила 71,02%
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
Участие в выборах приняли более 452 тысяч человек Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Курганской области явка на выборах президента РФ в 15:00 составила 71,02%. Всего на данный момент проголосовали более 452 тысяч избирателей, сообщили в пресс-службе курганского избиркома.

«По данным на 15:00 явка на выборах составила 71,02%. Проголосовали более 452 тысяч избирателей. Наибольшая явка — в Альменевском (83,72%), Далматовском (82,90%), Варгашинском (82,57%), Частоозерском (82,18%) округах», — сообщили в telegram-канале избиркома.

По данным Западной территориальной избирательной комиссии Кургана, явка составила 68,42%, по данным Восточной — 65,21%. В Шадринске проголосовали 65,83% избирателей.

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В Курганской области явка на выборах президента РФ в 15:00 составила 71,02%. Всего на данный момент проголосовали более 452 тысяч избирателей, сообщили в пресс-службе курганского избиркома. «По данным на 15:00 явка на выборах составила 71,02%. Проголосовали более 452 тысяч избирателей. Наибольшая явка — в Альменевском (83,72%), Далматовском (82,90%), Варгашинском (82,57%), Частоозерском (82,18%) округах», — сообщили в telegram-канале избиркома. По данным Западной территориальной избирательной комиссии Кургана, явка составила 68,42%, по данным Восточной — 65,21%. В Шадринске проголосовали 65,83% избирателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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