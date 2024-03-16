16 марта 2024

Тюменские ветераны ВОВ проголосовали на выборах президента РФ. Фото

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Студентка Катерина на избирательном участке № 1417. Екатеринбург, избирательная урна, уик, голосование, выборы 2024
Ефим Одинцев из Ишимского района в возрасте 98 лет сам пришел на избирательный участок Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Тюменской области на выборах президента РФ проголосовали ветераны Великой отечественной войны. Один из героев даже смог самостоятельно прийти на избирательный участок несмотря на преклонный возраст. Об ответственности пожилых избирателей рассказал губернатор области Александр Моор.

«На дому проголосовала единственная из ныне живущих в Омутинском районе участница Великой Отечественной войны Анна Александровна Соколова и Петр Максимович Вожев из Упоровского района. Им 101 год. … А вот 96-летний участник Великой Отечественной войны Леонид Ефимович Киселев на свой избирательный участок пришел сам», — поделился Моор в своем telegram-канале.

Еще один ветеран ВОВ — фронтовик из Вагайского района Ефим Григорьевич Одинцев. В свои 98 лет он уверен, что важен голос каждого. К нему члены участковой избирательной комиссии приехали еще в пятницу — в первый день голосования.

По данным на 15:00 17 марта в выборах президента России на территории Тюменской области приняли участие 78,63% избирателей. В Омутинском, Аромашевском, Уватском, Ишимском, Упоровском и Ялуторовском районах явка избирателей превысила 90%. Аналогичные данные были зафиксированы в Голышмановском городском округе.

Ветеран ВОВ из Ишимского района самостоятельно пришел на голосование
Ветеран ВОВ из Ишимского района самостоятельно пришел на голосование
Фото:

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В Тюменской области на выборах президента РФ проголосовали ветераны Великой отечественной войны. Один из героев даже смог самостоятельно прийти на избирательный участок несмотря на преклонный возраст. Об ответственности пожилых избирателей рассказал губернатор области Александр Моор. «На дому проголосовала единственная из ныне живущих в Омутинском районе участница Великой Отечественной войны Анна Александровна Соколова и Петр Максимович Вожев из Упоровского района. Им 101 год. … А вот 96-летний участник Великой Отечественной войны Леонид Ефимович Киселев на свой избирательный участок пришел сам», — поделился Моор в своем telegram-канале. Еще один ветеран ВОВ — фронтовик из Вагайского района Ефим Григорьевич Одинцев. В свои 98 лет он уверен, что важен голос каждого. К нему члены участковой избирательной комиссии приехали еще в пятницу — в первый день голосования. По данным на 15:00 17 марта в выборах президента России на территории Тюменской области приняли участие 78,63% избирателей. В Омутинском, Аромашевском, Уватском, Ишимском, Упоровском и Ялуторовском районах явка избирателей превысила 90%. Аналогичные данные были зафиксированы в Голышмановском городском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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