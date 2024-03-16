У ямальцев остался последний шанс, чтобы принять участие в розыгрыше квартир

В ЯНАО 17 марта в 20:00 закроются избирательные участки, на которых можно поучаствовать в викторине «Всей семьей». О последнем шансе принять участие в викторине «Всей семьей» напомнили ямальцам пресс-службы мэрий.
«Кто не успел принять участие, еще есть такая возможность до 20:00 часов 17 марта», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Аналогичные сообщения публикуют пресс-службы всех муниципалитетов округа.
Розыгрыш главных подарков — восьми квартир пройдет в прямом эфире в 21:00 17 марта. Пункты выдачи в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде ждут победителей в течение 80 дней с даты проведения викторины. Жители Ямала уже получили сотни подарков, среди которых телефоны, ноутбуки, телевизоры, велосипеды и другие не менее полезные вещи. Организаторы из Губкинского добавили в список подарков автомобиль, квадроцикл и снегоходы.
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