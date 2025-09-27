Минобороны изменит список болезней для мобилизации

Этот проект расширяет количество болезней до 35, вместо прежних 26
Этот проект расширяет количество болезней до 35, вместо прежних 26

Минобороны России предложило расширить список заболеваний, при которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не смогут заключать контракт в случае мобилизации. Проект соответствующего нормативного акта размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, перечень болезней увеличится с 26 до 35 наименований. Нововведение должно скорректировать порядок приема на службу по контракту в особых условиях.

Документ сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу. После завершения этой процедуры проект будет доработан с учетом поступивших замечаний и направлен на дальнейшее согласование в профильные инстанции. В случае утверждения новые правила вступят в силу с момента официального опубликования.

Кроме того Минобороны выступило с предложением установить срок начисления выплат гражданам, призванным по мобилизации, до даты передачи ими служебных обязанностей и должности. Соответствующая инициатива закреплена в проекте приказа, подготовленном руководителем ведомства.

Ранее Социальный фонд России предложил внести изменения в порядок назначения ежемесячных выплат на детей военнослужащих, проходящих срочную службу. Проект соответствующего административного регламента был размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

