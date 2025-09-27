Курганский губернатор Шумков сравнил себя с Карабасом Барабасом

Курганский Карабас: как губернатор Шумков заставил чиновников работать
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил себя с Карабасом Барабасом. Такую метафору глава региона использовал, чтобы описать свои отношения с правительством области в начале первого срока. Об этом губернатор рассказал на форуме «УТРО» в Тюмени.

«Смотрели приключения Буратино? Карабас Барабас и кукольный театр. Когда они совсем поникли головами, я им сказал: можете мне не верить, но через три-пять лет вы станете одной из лучших команд по Российской Федерации — у них улыбки — если доживете — уголки рта сразу опустились. Со мной тяжело работать», — рассказал глава Курганской области на форуме.

Шумков выделил три стадии эволюции курганских чиновников: отрицание, обман и попытка скрыть факты. По его словам, преодоление каждой стадии сопровождалось «потерями среди чиновников».

Ранее сообщалось, что в Тюмень на молодежный форум «УТРО» приехали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Курганской области Вадим Шумков. После основной части мероприятия они неформально пообщались с гостями форума.

