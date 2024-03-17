Перинатальный центр Кургана атаковали федеральные журналисты

18 марта 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

В ПЦ Кургана пришлось вызвать правоохранительные органы из-за журналистов Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Курганский областной перинатальный центр приехали журналисты с федерального телеканала НТВ. В сопровождении женщин, считающих себя пострадавшими от действий врачей, съемочная группа пыталась пройти в медцентр. На место приезжали правоохранительные органы, рассказал URA.RU очевидец. «Съемочная группа федерального телеканала пыталась пройти в перинатальный центр Курганской области в сопровождении нескольких женщин. Журналисты хотели застать медперсонал врасплох, чтобы взять комментарии по нашумевшим случаям гибели детей. Охрана нажала тревожную кнопку, к центру приехали два наряда. Женщин с журналистами задержали, но потом отпустили», — рассказывает очевидец. По данным источника URA.RU, женщины и съемочная группа прошли в поликлинику перинатального центра к одному из медработников, начали задавать вопросы. Медработник ответила, что ничего говорить не будет, и вышла из кабинета. Женщинам не удалось встретиться с главврачом. Тогда они спустились на первый этаж, где увидели приехавших по вызову правоохранителей. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. «По инциденту с участием съемочной группы телекомпании НТВ. О съемках ни администрация перинатального центра, ни департамент здравоохранения не были предупреждены, чтобы оказать необходимое содействие без ущерба процессу оказания медицинской помощи пациенткам. Администрация перинатального центра действовала в интересах пациенток — беременных женщин, которым в период ожидания малыша противопоказаны стрессы. Съемочная группа, приехавшая без предупреждения, вела себя некорректно, агрессивно, своими действиями мешала проведению приема беременных женщин. Попытки руководства центра урегулировать ситуацию в корректной форме съемочная группа проигнорировала. В связи с чем администрацией медучреждения было принято решение вызвать правоохранительные органы. Написано заявление в отдел полиции на противоправные действия, связанные с нарушением ФЗ-323, в частности статьи 137. Администрация перинатального центра, департамент здравоохранения открыты к сотрудничеству со СМИ и пациентами и готовы к диалогу без ущерба оказанию медицинской помощи другим пациенткам центра», — подчеркнули в ведомстве. Раннее URA.RU писало, что в Шадринске суд возобновил производство по иску семьи Мешковых к Курганскому перинатальному центру из-за гибели ребенка в утробе матери в январе 2023 года. Представитель истцов рассказал, что в суд поступили результаты экспертизы. Эксперты считают, что плод мог выжить, если бы были приняты экстренные меры родовспоможения. Мешковы требуют с перинатального центра 15 млн рублей. Супруги Мешковы и женщины, которые считаю себя пострадавшими от действий медиков ПЦ, побывали на шоу НТВ «За гранью». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганский областной перинатальный центр приехали журналисты с федерального телеканала НТВ. В сопровождении женщин, считающих себя пострадавшими от действий врачей, съемочная группа пыталась пройти в медцентр. На место приезжали правоохранительные органы, рассказал URA.RU очевидец. «Съемочная группа федерального телеканала пыталась пройти в перинатальный центр Курганской области в сопровождении нескольких женщин. Журналисты хотели застать медперсонал врасплох, чтобы взять комментарии по нашумевшим случаям гибели детей. Охрана нажала тревожную кнопку, к центру приехали два наряда. Женщин с журналистами задержали, но потом отпустили», — рассказывает очевидец. По данным источника URA.RU, женщины и съемочная группа прошли в поликлинику перинатального центра к одному из медработников, начали задавать вопросы. Медработник ответила, что ничего говорить не будет, и вышла из кабинета. Женщинам не удалось встретиться с главврачом. Тогда они спустились на первый этаж, где увидели приехавших по вызову правоохранителей. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. «По инциденту с участием съемочной группы телекомпании НТВ. О съемках ни администрация перинатального центра, ни департамент здравоохранения не были предупреждены, чтобы оказать необходимое содействие без ущерба процессу оказания медицинской помощи пациенткам. Администрация перинатального центра действовала в интересах пациенток — беременных женщин, которым в период ожидания малыша противопоказаны стрессы. Съемочная группа, приехавшая без предупреждения, вела себя некорректно, агрессивно, своими действиями мешала проведению приема беременных женщин. Попытки руководства центра урегулировать ситуацию в корректной форме съемочная группа проигнорировала. В связи с чем администрацией медучреждения было принято решение вызвать правоохранительные органы. Написано заявление в отдел полиции на противоправные действия, связанные с нарушением ФЗ-323, в частности статьи 137. Администрация перинатального центра, департамент здравоохранения открыты к сотрудничеству со СМИ и пациентами и готовы к диалогу без ущерба оказанию медицинской помощи другим пациенткам центра», — подчеркнули в ведомстве. Раннее URA.RU писало, что в Шадринске суд возобновил производство по иску семьи Мешковых к Курганскому перинатальному центру из-за гибели ребенка в утробе матери в январе 2023 года. Представитель истцов рассказал, что в суд поступили результаты экспертизы. Эксперты считают, что плод мог выжить, если бы были приняты экстренные меры родовспоможения. Мешковы требуют с перинатального центра 15 млн рублей. Супруги Мешковы и женщины, которые считаю себя пострадавшими от действий медиков ПЦ, побывали на шоу НТВ «За гранью».