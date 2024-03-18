Тюменские власти распродают «Нивы» и «Бобров»

Правительство Тюменской области выставило на аукцион семь автомобилей
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Деревенские пейзажи. Зима, нива, niva
На торги выставили три «Нивы» и другую технику Фото:

Тюменские власти выставили на продажу семь автомобилей, являющихся региональным имуществом. Об этом в своем telegram-канале сообщает областной департамент имущественных отношений.

«Выставили на продажу семь транспортных средств. Среди лотов — несколько „ВАЗ-21214“ и гусеничные тягачи „Бобр“. Стоимость легковушек стартует со 181 тысяч рублей, „Бобров“ — с 570 тысяч рублей. Автомобилям требуется ремонт», — говорится в сообщении департамента.

Среди лотов три «Нивы», три тягача и грузовой УАЗ. Продажа пройдет отдельными лотами. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 апреля.

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Тюменские власти выставили на продажу семь автомобилей, являющихся региональным имуществом. Об этом в своем telegram-канале сообщает областной департамент имущественных отношений. «Выставили на продажу семь транспортных средств. Среди лотов — несколько „ВАЗ-21214“ и гусеничные тягачи „Бобр“. Стоимость легковушек стартует со 181 тысяч рублей, „Бобров“ — с 570 тысяч рублей. Автомобилям требуется ремонт», — говорится в сообщении департамента. Среди лотов три «Нивы», три тягача и грузовой УАЗ. Продажа пройдет отдельными лотами. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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