Тюменские власти распродают «Нивы» и «Бобров»

На торги выставили три «Нивы» и другую технику
Тюменские власти выставили на продажу семь автомобилей, являющихся региональным имуществом. Об этом в своем telegram-канале сообщает областной департамент имущественных отношений.
«Выставили на продажу семь транспортных средств. Среди лотов — несколько „ВАЗ-21214“ и гусеничные тягачи „Бобр“. Стоимость легковушек стартует со 181 тысяч рублей, „Бобров“ — с 570 тысяч рублей. Автомобилям требуется ремонт», — говорится в сообщении департамента.
Среди лотов три «Нивы», три тягача и грузовой УАЗ. Продажа пройдет отдельными лотами. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.