В районе нового тюменского ЖК обустроят парк с велодорожками

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Фестиваль Лица улиц в парке Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского, отдых горожан, лето в городе
В новом парке на улице Новоселов появятся места для отдыха, детские площадки, велодорожки Фото:

В Тюмени в районе ЖК «Домашний» к лету 2024 года обустроят парк. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Будет благоустроена зеленая территория. Уже этим летом можно будет там гулять», — рассказали в мэрии.

В новом парке на улице Новоселов появятся места для отдыха, детские площадки, велодорожки, спортивные зоны. Также здесь оборудуют территории для выгула домашних животных.

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В Тюмени в районе ЖК «Домашний» к лету 2024 года обустроят парк. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Будет благоустроена зеленая территория. Уже этим летом можно будет там гулять», — рассказали в мэрии. В новом парке на улице Новоселов появятся места для отдыха, детские площадки, велодорожки, спортивные зоны. Также здесь оборудуют территории для выгула домашних животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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