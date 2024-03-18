В районе нового тюменского ЖК обустроят парк с велодорожками

В новом парке на улице Новоселов появятся места для отдыха, детские площадки, велодорожки
В Тюмени в районе ЖК «Домашний» к лету 2024 года обустроят парк. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Будет благоустроена зеленая территория. Уже этим летом можно будет там гулять», — рассказали в мэрии.
В новом парке на улице Новоселов появятся места для отдыха, детские площадки, велодорожки, спортивные зоны. Также здесь оборудуют территории для выгула домашних животных.
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