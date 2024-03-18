Избирком ЯНАО озвучил официальные итоги выборов в регионе

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимира Путина поддержало более 90% населения ЯНАО Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

На выборах президента в ЯНАО победил Владимир Путин. Окружная избирательная комиссия единогласно признала результаты голосования вечером 18 марта. На Ямале, при явке в 94,11%, Путина поддержали 353 364 избирателя или 97,17% населения.

«Голосование на выборах президента России состоялось. В выборах президента на территории ЯНАО приняли участие 353 364 избирателя. Явка составила 94,11%. Этот показатель на два с лишним процента выше уровня предыдущих выборов президента РФ в 2018 году», — заключил председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт

Второе место в регионе занял кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — он набрал 11 905 голосов (3,37%). На третьем месте представитель КПРФ Николай Харитонов — 8 880 голосов (2,51%). Завершает рейтинг кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков он набрал 5546 голосов (1,6%).

Избирательная комиссия ЯНАО единогласно утвердила итоги выборов в регионе. Протокол был подписан членами комиссии в 19:17 18 марта.

В досрочном голосовании для жителей отдаленных районов приняли участие 49901 человек. Избирательные участки в дни голосования посетили 290 011 избирателей. На дому, во время проведения выборов 15—17 марта, проголосовали 13 452 человек. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных итогах выборов в регионе

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На выборах президента в ЯНАО победил Владимир Путин. Окружная избирательная комиссия единогласно признала результаты голосования вечером 18 марта. На Ямале, при явке в 94,11%, Путина поддержали 353 364 избирателя или 97,17% населения. «Голосование на выборах президента России состоялось. В выборах президента на территории ЯНАО приняли участие 353 364 избирателя. Явка составила 94,11%. Этот показатель на два с лишним процента выше уровня предыдущих выборов президента РФ в 2018 году», — заключил председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт Второе место в регионе занял кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — он набрал 11 905 голосов (3,37%). На третьем месте представитель КПРФ Николай Харитонов — 8 880 голосов (2,51%). Завершает рейтинг кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков он набрал 5546 голосов (1,6%). Избирательная комиссия ЯНАО единогласно утвердила итоги выборов в регионе. Протокол был подписан членами комиссии в 19:17 18 марта. В досрочном голосовании для жителей отдаленных районов приняли участие 49901 человек. Избирательные участки в дни голосования посетили 290 011 избирателей. На дому, во время проведения выборов 15—17 марта, проголосовали 13 452 человек. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных итогах выборов в регионе
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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