18 марта 2024

Аналитики раскрыли самую высокооплачиваемую отрасль в Курганской области

В Курганской области самую высокую зарплату выплачивают в военном машиностроении
© Служба новостей «URA.RU»
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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
В среднем специалисты оборонных заводов в регионе получают свыше 70 тысяч рублей Фото:

Самой высокооплачиваемой отраслью в Курганской области стала сфера транспортного и военного машиностроения. Это информация содержится в отчете РИА Новости, которое составило рейтинг регионов РФ по зарплатам.

«Курганская область — транспортное и военное машиностроение. Средняя зарплата в ведущей отрасли в 2023 году — 72 тысячи рублей в месяц», — указано в исследовании на сайте агентства. Регион занимает 49-ю строчку рейтинга. Таблицу возглавляет Москва. В среднем столичные финансисты зарабатывают 250 тысяч рублей в месяц.

На фоне роста средней предлагаемой зарплаты в области фиксируют острую нехватку водителей, учителей и врачей. Такими данными поделились специалисты Центра занятости населения.

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Самой высокооплачиваемой отраслью в Курганской области стала сфера транспортного и военного машиностроения. Это информация содержится в отчете РИА Новости, которое составило рейтинг регионов РФ по зарплатам. «Курганская область — транспортное и военное машиностроение. Средняя зарплата в ведущей отрасли в 2023 году — 72 тысячи рублей в месяц», — указано в исследовании на сайте агентства. Регион занимает 49-ю строчку рейтинга. Таблицу возглавляет Москва. В среднем столичные финансисты зарабатывают 250 тысяч рублей в месяц. На фоне роста средней предлагаемой зарплаты в области фиксируют острую нехватку водителей, учителей и врачей. Такими данными поделились специалисты Центра занятости населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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