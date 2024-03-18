Аналитики раскрыли самую высокооплачиваемую отрасль в Курганской области

Самой высокооплачиваемой отраслью в Курганской области стала сфера транспортного и военного машиностроения. Это информация содержится в отчете РИА Новости, которое составило рейтинг регионов РФ по зарплатам.
«Курганская область — транспортное и военное машиностроение. Средняя зарплата в ведущей отрасли в 2023 году — 72 тысячи рублей в месяц», — указано в исследовании на сайте агентства. Регион занимает 49-ю строчку рейтинга. Таблицу возглавляет Москва. В среднем столичные финансисты зарабатывают 250 тысяч рублей в месяц.
На фоне роста средней предлагаемой зарплаты в области фиксируют острую нехватку водителей, учителей и врачей. Такими данными поделились специалисты Центра занятости населения.
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