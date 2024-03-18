Общество Работа Аналитики раскрыли самую высокооплачиваемую отрасль в Курганской области В Курганской области самую высокую зарплату выплачивают в военном машиностроении 19 марта 2024 в 06:05 Размер текста - 17 + В среднем специалисты оборонных заводов в регионе получают свыше 70 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самой высокооплачиваемой отраслью в Курганской области стала сфера транспортного и военного машиностроения. Это информация содержится в отчете РИА Новости, которое составило рейтинг регионов РФ по зарплатам. «Курганская область — транспортное и военное машиностроение. Средняя зарплата в ведущей отрасли в 2023 году — 72 тысячи рублей в месяц», — указано в исследовании на сайте агентства. Регион занимает 49-ю строчку рейтинга. Таблицу возглавляет Москва. В среднем столичные финансисты зарабатывают 250 тысяч рублей в месяц. На фоне роста средней предлагаемой зарплаты в области фиксируют острую нехватку водителей, учителей и врачей. Такими данными поделились специалисты Центра занятости населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самой высокооплачиваемой отраслью в Курганской области стала сфера транспортного и военного машиностроения. Это информация содержится в отчете РИА Новости, которое составило рейтинг регионов РФ по зарплатам. «Курганская область — транспортное и военное машиностроение. Средняя зарплата в ведущей отрасли в 2023 году — 72 тысячи рублей в месяц», — указано в исследовании на сайте агентства. Регион занимает 49-ю строчку рейтинга. Таблицу возглавляет Москва. В среднем столичные финансисты зарабатывают 250 тысяч рублей в месяц. На фоне роста средней предлагаемой зарплаты в области фиксируют острую нехватку водителей, учителей и врачей. Такими данными поделились специалисты Центра занятости населения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям