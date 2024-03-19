Руководитель госархива Борис Шалютин отметил, что пока осваивается на рабочем месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин возглавил госархив региона. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Шалютин.

«Я пока вникаю в рабочий процесс. Коллектив хороший, функционирующий. Я думаю, что в будущем речь пойдет о том, чтобы продолжать и развивать», — сообщил Шалютин. Он добавил, что помимо работы планирует продолжать заниматься научной деятельностью — Шалютин является доктором философских наук.

Депутаты облдумы приняли отставку Шалютина с поста уполномоченного 27 февраля. В этой должности он проработал почти пять лет. Еще до его отставки источники, связанные с областными властями, сообщили URA.RU, что Шалютин возглавит госархив.