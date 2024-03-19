Бывший курганский омбудсмен Шалютин возглавил госархив. Инсайд URA.RU подтвердился

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Круглый стол по профилактике актов массовых убийств. Курган, шалютин борис
Руководитель госархива Борис Шалютин отметил, что пока осваивается на рабочем месте Фото:

Бывший уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин возглавил госархив региона. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Шалютин.

«Я пока вникаю в рабочий процесс. Коллектив хороший, функционирующий. Я думаю, что в будущем речь пойдет о том, чтобы продолжать и развивать», — сообщил Шалютин. Он добавил, что помимо работы планирует продолжать заниматься научной деятельностью — Шалютин является доктором философских наук.

Депутаты облдумы приняли отставку Шалютина с поста уполномоченного 27 февраля. В этой должности он проработал почти пять лет. Еще до его отставки источники, связанные с областными властями, сообщили URA.RU, что Шалютин возглавит госархив.

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Бывший уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин возглавил госархив региона. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Шалютин. «Я пока вникаю в рабочий процесс. Коллектив хороший, функционирующий. Я думаю, что в будущем речь пойдет о том, чтобы продолжать и развивать», — сообщил Шалютин. Он добавил, что помимо работы планирует продолжать заниматься научной деятельностью — Шалютин является доктором философских наук. Депутаты облдумы приняли отставку Шалютина с поста уполномоченного 27 февраля. В этой должности он проработал почти пять лет. Еще до его отставки источники, связанные с областными властями, сообщили URA.RU, что Шалютин возглавит госархив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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