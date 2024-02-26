Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин ушел в отставку. Решение омбудсмена на заседании облдумы 27 февраля поддержали депутаты, передает корреспондент URA.RU.
«Поступило заявление от уполномоченного по правам человека Бориса Соломоновича Шалютина о сложении полномочий. Поэтому предлагаю принять соответствующее постановление», — озвучил спикер облдумы Дмитрий Фролов. Депутаты единогласно приняли отставку омбудсмена.
О грядущей отставке омбудсмена ранее URA.RU сообщали источники, связанные с властями. Они предположили, что не всех устраивала активная работа Шалютина, из-за чего ему пришлось уволиться. Он занимал пост уполномоченного по правам человека в Курганской области с 2019 года. По данным источников, Шалютина заменит Алена Лопатина, которая занимает должность уполномоченного по правам ребенка в регионе. Самому Шалютину прочат должность директора областного госархива.
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