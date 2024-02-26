26 февраля 2024

Депутаты приняли отставку курганского омбудсмена Шалютина. Инсайд URA.RU подтвердился

Курганские депутаты приняли отставку омбудсмена Шалютина
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, шалютин борис
Отставку омбудсмена Бориса Шалютина приняли на заседании облдумы Фото:

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин ушел в отставку. Решение омбудсмена на заседании облдумы 27 февраля поддержали депутаты, передает корреспондент URA.RU.

«Поступило заявление от уполномоченного по правам человека Бориса Соломоновича Шалютина о сложении полномочий. Поэтому предлагаю принять соответствующее постановление», — озвучил спикер облдумы Дмитрий Фролов. Депутаты единогласно приняли отставку омбудсмена.

О грядущей отставке омбудсмена ранее URA.RU сообщали источники, связанные с властями. Они предположили, что не всех устраивала активная работа Шалютина, из-за чего ему пришлось уволиться. Он занимал пост уполномоченного по правам человека в Курганской области с 2019 года. По данным источников, Шалютина заменит Алена Лопатина, которая занимает должность уполномоченного по правам ребенка в регионе. Самому Шалютину прочат должность директора областного госархива.

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Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин ушел в отставку. Решение омбудсмена на заседании облдумы 27 февраля поддержали депутаты, передает корреспондент URA.RU. «Поступило заявление от уполномоченного по правам человека Бориса Соломоновича Шалютина о сложении полномочий. Поэтому предлагаю принять соответствующее постановление», — озвучил спикер облдумы Дмитрий Фролов. Депутаты единогласно приняли отставку омбудсмена. О грядущей отставке омбудсмена ранее URA.RU сообщали источники, связанные с властями. Они предположили, что не всех устраивала активная работа Шалютина, из-за чего ему пришлось уволиться. Он занимал пост уполномоченного по правам человека в Курганской области с 2019 года. По данным источников, Шалютина заменит Алена Лопатина, которая занимает должность уполномоченного по правам ребенка в регионе. Самому Шалютину прочат должность директора областного госархива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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