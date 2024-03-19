В ЯНАО увеличилось число вакансий и средняя зарплата

«Авито Работа»: с начала года в ЯНАО на 42% выросло число вакансий

19 марта 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Число вакансий в ЯНАО выросло с начала года на 42% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С начала года в ЯНАО на 42% выросло число вакансий по сравнению с прошлогодними показателями. Средний месячный заработок на полный рабочий день в округе составил 54 911 рублей. Данными о состоянии рынка труда на Ямале с URA.RU поделились аналитики платформы «Авито Работа». «В условиях сложившегося дефицита кадров, в ЯНАО значительно выросло число вакансий для менеджеров по работе с клиентами (+104%) и (+75%). В настоящее время региональные работодатели ищут и нанимают не только востребованных производственных сотрудников, но и офисных специалистов», — рассказал агентству директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. Согласно данным опроса, в ЯНАО самыми важными факторами при поиске работы стали размер зарплаты (69% респондентов) и возможность гибкого трудового графика (43%). «Немаловажным фактором выступает официальное трудоустройство (36%) и положительные отзывы сотрудников о работодателе», — рассказали специалисты. Направлением, где активнее всего искали работников на Ямале стало такси. «В феврале 2024 года в ЯНАО активнее всего компании соперничали за кандидатов в сфере такси. Здесь индекс был равен 1,5 баллам, что демонстрировало спрос работодателей заметно превышающий предложение соискателей», — отметили специалисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала года в ЯНАО на 42% выросло число вакансий по сравнению с прошлогодними показателями. Средний месячный заработок на полный рабочий день в округе составил 54 911 рублей. Данными о состоянии рынка труда на Ямале с URA.RU поделились аналитики платформы «Авито Работа». «В условиях сложившегося дефицита кадров, в ЯНАО значительно выросло число вакансий для менеджеров по работе с клиентами (+104%) и (+75%). В настоящее время региональные работодатели ищут и нанимают не только востребованных производственных сотрудников, но и офисных специалистов», — рассказал агентству директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. Согласно данным опроса, в ЯНАО самыми важными факторами при поиске работы стали размер зарплаты (69% респондентов) и возможность гибкого трудового графика (43%). «Немаловажным фактором выступает официальное трудоустройство (36%) и положительные отзывы сотрудников о работодателе», — рассказали специалисты. Направлением, где активнее всего искали работников на Ямале стало такси. «В феврале 2024 года в ЯНАО активнее всего компании соперничали за кандидатов в сфере такси. Здесь индекс был равен 1,5 баллам, что демонстрировало спрос работодателей заметно превышающий предложение соискателей», — отметили специалисты.