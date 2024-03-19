Китайцы и таджики ездят лечить онкологию в Тюменскую область

20 марта 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Медицинские туристы приезжают в область лечить сердечно сосудистые заболевания Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменскую область в этом году чаще всего ездят лечить разные заболевания, в том числе онкологию, жители Китая, Таджикистана, Узбекистана. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона. «В структуре обращаемости основной процент составляют иностранные граждане стран: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Белоруссия. Также обращаются пациенты с разных регионов нашей страны», — рассказали в пресс-службе департамента. По словам представителей департамента, медицинские туристы приезжают лечить сердечно сосудистые заболевания и онкологию. Кроме того, в число заболеваний приезжающих входят офтальмология и эндокринология. Медицинский туризм — это практика предоставления медицинских услуг за пределами региона проживания. Медицинскими туристами могут быть как иностранцы, приехавшие в Россию на лечение, так и россияне, отправляющиеся к врачу из столицы в регионы и наоборот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменскую область в этом году чаще всего ездят лечить разные заболевания, в том числе онкологию, жители Китая, Таджикистана, Узбекистана. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона. «В структуре обращаемости основной процент составляют иностранные граждане стран: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Белоруссия. Также обращаются пациенты с разных регионов нашей страны», — рассказали в пресс-службе департамента. По словам представителей департамента, медицинские туристы приезжают лечить сердечно сосудистые заболевания и онкологию. Кроме того, в число заболеваний приезжающих входят офтальмология и эндокринология. Медицинский туризм — это практика предоставления медицинских услуг за пределами региона проживания. Медицинскими туристами могут быть как иностранцы, приехавшие в Россию на лечение, так и россияне, отправляющиеся к врачу из столицы в регионы и наоборот.