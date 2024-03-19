19 марта 2024

Китайцы и таджики ездят лечить онкологию в Тюменскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, измерение артериального давления, коронавирус, красная зона
Медицинские туристы приезжают в область лечить сердечно сосудистые заболевания Фото:

В Тюменскую область в этом году чаще всего ездят лечить разные заболевания, в том числе онкологию, жители Китая, Таджикистана, Узбекистана. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«В структуре обращаемости основной процент составляют иностранные граждане стран: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Белоруссия. Также обращаются пациенты с разных регионов нашей страны», — рассказали в пресс-службе департамента.

По словам представителей департамента, медицинские туристы приезжают лечить сердечно сосудистые заболевания и онкологию. Кроме того, в число заболеваний приезжающих входят офтальмология и эндокринология.

Медицинский туризм — это практика предоставления медицинских услуг за пределами региона проживания. Медицинскими туристами могут быть как иностранцы, приехавшие в Россию на лечение, так и россияне, отправляющиеся к врачу из столицы в регионы и наоборот.

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В Тюменскую область в этом году чаще всего ездят лечить разные заболевания, в том числе онкологию, жители Китая, Таджикистана, Узбекистана. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона. «В структуре обращаемости основной процент составляют иностранные граждане стран: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Белоруссия. Также обращаются пациенты с разных регионов нашей страны», — рассказали в пресс-службе департамента. По словам представителей департамента, медицинские туристы приезжают лечить сердечно сосудистые заболевания и онкологию. Кроме того, в число заболеваний приезжающих входят офтальмология и эндокринология. Медицинский туризм — это практика предоставления медицинских услуг за пределами региона проживания. Медицинскими туристами могут быть как иностранцы, приехавшие в Россию на лечение, так и россияне, отправляющиеся к врачу из столицы в регионы и наоборот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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