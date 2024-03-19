Китайцы и таджики ездят лечить онкологию в Тюменскую область

В Тюменскую область в этом году чаще всего ездят лечить разные заболевания, в том числе онкологию, жители Китая, Таджикистана, Узбекистана. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«В структуре обращаемости основной процент составляют иностранные граждане стран: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Белоруссия. Также обращаются пациенты с разных регионов нашей страны», — рассказали в пресс-службе департамента.
По словам представителей департамента, медицинские туристы приезжают лечить сердечно сосудистые заболевания и онкологию. Кроме того, в число заболеваний приезжающих входят офтальмология и эндокринология.
Медицинский туризм — это практика предоставления медицинских услуг за пределами региона проживания. Медицинскими туристами могут быть как иностранцы, приехавшие в Россию на лечение, так и россияне, отправляющиеся к врачу из столицы в регионы и наоборот.
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