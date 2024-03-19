19 марта 2024

Тюменский фестиваль пряников признан лучшим в России. Фото

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Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, пряники, сладости
Фестиваль пряников в Заводоуковске признан лучшим в России Фото:

Фестиваль пряников в Заводоуковске (Тюменская область) получил диплом первой степени на Всероссийском туристическом конкурсе. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская область».

«Проект из Тюменской области получил диплом первой степени на конкурсе в Москве. Также победителем стал туристический маршрут «В гости к «Наследию» земли заводоуковской», — указано в сообщении telegram-канала «Тюменская область».

Там добавили, что участие в конкурсе приняли более двух тысяч человек. Заявки подали жители 89 регионов Российской Федерации.

Заводоуковский фестиваль пряников победил на Всероссийском конкурсе
Заводоуковский фестиваль пряников победил на Всероссийском конкурсе

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Фестиваль пряников в Заводоуковске (Тюменская область) получил диплом первой степени на Всероссийском туристическом конкурсе. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская область». «Проект из Тюменской области получил диплом первой степени на конкурсе в Москве. Также победителем стал туристический маршрут «В гости к «Наследию» земли заводоуковской», — указано в сообщении telegram-канала «Тюменская область». Там добавили, что участие в конкурсе приняли более двух тысяч человек. Заявки подали жители 89 регионов Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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