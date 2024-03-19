Фестиваль пряников в Заводоуковске признан лучшим в России
Фестиваль пряников в Заводоуковске (Тюменская область) получил диплом первой степени на Всероссийском туристическом конкурсе. Об этом сообщает telegram-канал «Тюменская область».
«Проект из Тюменской области получил диплом первой степени на конкурсе в Москве. Также победителем стал туристический маршрут «В гости к «Наследию» земли заводоуковской», — указано в сообщении telegram-канала «Тюменская область».
Там добавили, что участие в конкурсе приняли более двух тысяч человек. Заявки подали жители 89 регионов Российской Федерации.
Заводоуковский фестиваль пряников победил на Всероссийском конкурсе
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