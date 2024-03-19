В Салехарде перекрыли одну дорожную полосу
В Салехарде (ЯНАО) организовано одностороннее движение на центральной улице города. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации.
«Уважаемые салехардцы, напоминаем об изменениях в схеме дорожного движения в центре города. Участок улицы Артеева теперь с односторонним движением — от пересечения улиц Броднева-Артеева до пересечения улиц Зои Космодемьянской-Артеева», — говорится в сообщении.
В центре Салехарда изменили схему дорожного движения
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