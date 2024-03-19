19 марта 2024

В центре Салехарда организовали одностороннее движение на дороге. Карта

Власти Салехарде временно ввели одностороннее движение на центральной улице
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде перекрыли одну дорожную полосу Фото:

В Салехарде (ЯНАО) организовано одностороннее движение на центральной улице города. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации.

«Уважаемые салехардцы, напоминаем об изменениях в схеме дорожного движения в центре города. Участок улицы Артеева теперь с односторонним движением — от пересечения улиц Броднева-Артеева до пересечения улиц Зои Космодемьянской-Артеева», — говорится в сообщении.

В центре Салехарда изменили схему дорожного движения
В центре Салехарда изменили схему дорожного движения
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) организовано одностороннее движение на центральной улице города. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации. «Уважаемые салехардцы, напоминаем об изменениях в схеме дорожного движения в центре города. Участок улицы Артеева теперь с односторонним движением — от пересечения улиц Броднева-Артеева до пересечения улиц Зои Космодемьянской-Артеева», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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