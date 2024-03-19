19 марта 2024

Сотрудниками ФСБ в Тюменской области задержан кибермошенник

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Голышмановского района искал жертв среди интернет-пользователей России и зарубежья Фото:

В Голышмановском районе (Тюменская область) сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области был задержан мужчина, который обвиняется в похищении денег с электронных счетов интернет-пользователей России и других стран. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, который осуществлял неправомерный доступ к российским и зарубежным интернет-ресурсам. Он получал сведения о логино-паролевых парах от электронных платежных инструментов в целях последующего хищения денежных средств в крупном размере», — пояснили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

Там добавили, что добытые преступным путем деньги мужчина выводил через электронный кошелек на банковскую карту. А затем тратил по своему усмотрению. За указанные действия на мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.

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В Голышмановском районе (Тюменская область) сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области был задержан мужчина, который обвиняется в похищении денег с электронных счетов интернет-пользователей России и других стран. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, который осуществлял неправомерный доступ к российским и зарубежным интернет-ресурсам. Он получал сведения о логино-паролевых парах от электронных платежных инструментов в целях последующего хищения денежных средств в крупном размере», — пояснили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что добытые преступным путем деньги мужчина выводил через электронный кошелек на банковскую карту. А затем тратил по своему усмотрению. За указанные действия на мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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