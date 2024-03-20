Водитель BMW сбил 16-летнего подростка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени водитель BMW сбил 16-летнего подростка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода на ул. 50 лет Октября. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.

«16-летний подросток сбит сегодня автомобилем BMW на ул. 50 лет Октября, 200б в Тюмени. Предварительно, школьник пересекал улицу вне пешеходного перехода», — указано в telegram-канале областной Госавтоинспекции.

Водитель иномарки утверждает, что ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть в районе железнодорожного переезда. У пострадавшего диагностированы ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Водитель BMW сбил несовершеннолетнего пешехода на ул. 50 лет Октября Telegram-канал УГИБДД по Тюменской области