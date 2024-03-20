В Тюмени водитель BMW сбил ребенка. Фото

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БМВ и Геогриевская лента. Челябинск., bmw, георгиевская лента, бмв, автомобиль
Водитель BMW сбил 16-летнего подростка Фото:

В Тюмени водитель BMW сбил 16-летнего подростка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода на ул. 50 лет Октября. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.

«16-летний подросток сбит сегодня автомобилем BMW на ул. 50 лет Октября, 200б в Тюмени. Предварительно, школьник пересекал улицу вне пешеходного перехода», — указано в telegram-канале областной Госавтоинспекции.

Водитель иномарки утверждает, что ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть в районе железнодорожного переезда. У пострадавшего диагностированы ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Водитель BMW сбил несовершеннолетнего пешехода на ул. 50 лет Октября
Водитель BMW сбил несовершеннолетнего пешехода на ул. 50 лет Октября

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В Тюмени водитель BMW сбил 16-летнего подростка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода на ул. 50 лет Октября. Об этом сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. «16-летний подросток сбит сегодня автомобилем BMW на ул. 50 лет Октября, 200б в Тюмени. Предварительно, школьник пересекал улицу вне пешеходного перехода», — указано в telegram-канале областной Госавтоинспекции. Водитель иномарки утверждает, что ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть в районе железнодорожного переезда. У пострадавшего диагностированы ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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